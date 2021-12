Manno Góes e Edmundo Carôso lançam livros nesta terça

"Acarajé Bour Mecier" e "O Observador de Unicórnios" são os nomes dos livros que serão lançados nesta terça-feira, 3, às 19 horas, na Confraria do França (Rio Vermelho), pela editora P55, compondo a Coleção Cartas Bahianas. O músico e compositor Manno Góes e o poeta, letrista e contador Edmundo Carôso são seus autores, respectivamente.

A proposta da Coleção Cartas Bahianas, lançada desde 2009, sob a coordenação de Claudius Portugal, é lançar obras de dois escritores: um estreante e outro veterano. No caso particular de Manno Góes e Edmundo Carôso, é a primeira vez na história da coleção que os dois autores têm um vínculo grande de amizade, cujo elo principal é a paixão pela literatura e as longas conversas e conselhos.

Amizade e literatura

"Manno faz literatura de gente grande", diz Carôso sobre a Acarajé Bour Mecier, cujo título é uma corruptela do relógio suíço Baume-Macier. Em 50 páginas, a mininovela tem linguagem direta, frases curtas e influência dos escritores malditos, sobretudo Bukowski. Leitura rápida e urbana, como uma carta.

Carôso, desde quando conheceu os escritos de Manno, diz que levou 6 anos para convencê-lo a publicar. "Por ser um compositor de êxito, ele tinha muito receio em arriscar como escritor", conta.

Sobre a experiente poesia de Edmundo, Manno comenta seu encanto, "Eu sou apaixonado pela literatura de Edmundo e nós criamos um vínculo literário muito forte".

Poeta por condição e letrista por ofício, Edmundo Carôso já compôs música para diversos artistas e, agora, lança seu quinto livro. O poeta volta à cena literária com "O Observador de Unicórnios", que traz 50 páginas de pura poesia contemporânea.

