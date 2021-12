Mais de 20 poemas inéditos de Neruda serão publicados

A Fundação Pablo Neruda achou mais de 20 poemas inéditos do Prêmio Nobel de Literatura chileno que serão publicados neste ano por ocasião do 41º aniversário de sua morte, informou a editora Seix Barral.

Os poemas foram encontrados dentro de caixas com os manuscritos de suas obras durante uma revisão do arquivo da fundação dedicada ao escritor chileno falecido em 1973, poucos dias depois do golpe militar do ditador Augusto Pinochet.

Os textos foram escritos depois da publicação de "Canto geral", em 1950.

A publicação das obras inéditas está prevista para o final de 2014 na América Latina e início de 2015 na Espanha, para coincidir com o 110º aniversário de seu nascimento e os 90 anos do lançamento de sua obra mais conhecida, "Vinte poemas de amor e uma canção desesperada".

