Mãe Stella é empossada na Academia de Letras da Bahia

A atmosfera festiva e sagrada dos terreiros de candomblé tomou conta da Academia de Letras da Bahia (ALB) na noite desta quinta-feira, 12. Ao som de um tambor, mãe Stella de Oxóssi subiu a rampa de acesso à tradicional instituição e foi recebida por centenas de intelectuais, políticos e seguidores da religião africana.

A formalidade típica das sessões deu lugar à alegria do povo de santo que, em diversos momentos, saudou com muitas palmas e cantos o discurso da ialorixá.

Segundo Maria Stella de Azevedo Santos, o dia 12 de setembro estava marcado para ser importante em sua vida. Há exatos 74 anos, ela foi iniciada no candomblé.

"Eu sou o quinto elo que forma a cadeia de ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá. Sou a quinta pessoa a ocupar a cadeira 33. O número 5 é meu guia. Há 74 anos eu fui iniciada para o orixá caçador, Oxóssi. Hoje é uma quinta-feira, dia consagrado ao meu orixá. Nada disso foi programado, é magia, é destino", afirmou a ialorixá em um dos principais trechos do discurso lido pelo confrade José Carlos Capinan.

Por conta da dificuldade de enxergar, a senhora de 88 anos transmitiu ao poeta a missão de ler seu discurso de posse. "Ela disse que os orixás me escolheram para isso, que tudo é destino. Mesmo não sendo iniciado, sinto como se fosse uma obrigação do candomblé. Esta é uma das maiores responsabilidades de minha vida", Capinan confessou nervoso antes da cerimônia.

Seguidores do candomblé marcaram presença na cerimônia (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Discurso - Em vários momentos, o poeta improvisou e convocou a plateia a participar, puxando saudações a Oxóssi e a Ogum. Em outros, se emocionou e comoveu os presentes ao proferir palavras sobre a cultura afrodescendente e a iniciação dela na religião, aos 14 anos. Metaforicamente, este ritual foi comparado à entrada na Academia.

"Se um dia no Ilê Axé Opô Afonjá eu recebi grossas correntes que simbolizam elos de união com os ancestrais e meus orixás, hoje recebo a corrente que me une aos escritores imortais".

A importância da escrita e da cultura oral foi destacada no discurso, sobretudo para a preservação da memória dos terreiros. "Não sou uma escritora, sou uma ialorixá que escreve. Sou uma ialorixá que escreve com o objetivo primeiro de não deixar perder a herança de nossos orixás", anunciou a primeira mulher negra a integrar a ALB.

Narrando fatos históricos com a leveza de 'causos', a acadêmica rememorou as trajetórias de seus antecessores na cadeira. Deixou para o final os feitos do historiador Ubiratan Castro, último a ocupar o lugar na academia, e do poeta Castro Alves.

"Muitas pessoas no passado e no presente lutaram para que hoje eu possa de maneira natural fazer parte dessa academia. Uma delas foi o patrono da cadeira onde me firmo, Antônio Frederico de Castro Alves".

A escritora Myriam Fraga foi a encarregada de dar as boas vindas à empossada. Ela destacou os fatos importantes da vida da ialorixá. "Ela veio de uma linhagem de mulheres predestinadas, construtoras de destino, sacerdotisa de uma religião que luta para sobreviver".

Mãe Stella recebeu das mãos do governador Jaques Wagner certificado (Foto: Lúcio Távora | Ag. ATARDE)

