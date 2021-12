Mãe Stella de Oxóssi lança sexto livro no Foyer do TCA

A noite foi de festa, nesta quinta-feira, 6, no Foyer do Teatro Castro Alves (TCA), onde a ialorixá Maria Stella de Azevedo Santos, mãe Stella de Oxóssi, autografou o livro Opinião (Edições Empresa Gráfica da Bahia).

O sexto livro da líder do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, tradicional casa religiosa localizada em São Gonçalo do Retiro, reúne as 'conversas' quinzenais publicadas em A TARDE, às quartas-feiras. Os artigos começaram a aparecer no espaço Opinião em março de 2011.

Sabedoria - Diversos amigos, admiradores e seguidores da religião de matriz africana fizeram fila para ganhar a assinatura da autora na publicação.

Desenvoltura e forma simples de abordar os temas diversificados são características dos 40 textos da obra, na qual é possível constatar a sabedoria acumulada pela sacerdotisa.

O prefácio é assinado pelo membro do Conselho de Administração do Grupo A TARDE Renato Simões Filho e pela jornalista do A TARDE e mestre em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) Cleidiana Ramos.

