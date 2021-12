Mabel Velloso lança livro infantil em homenagem aos professores

Mabel Velloso faz uma homenagem aos educadores em seu nome livro infantil Farol, que será lançado no dia 29 de maio, às 16h, no estande da Caramurê do Shopping Barra, em Salvador. O livro custa R$ 39 e o lançamento contará com presença da autora.

Ilustrada com as aquarelas de Carol Feitos, o livro retrata a história de um pai que brinca com os filhos de “o que você vai ser quando crescer” e acaba se surpreendendo com a resposta da filha.

Farol é indicado para faixa etária de cinco a sete anos.

