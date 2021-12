MAB recebe grupos de mulheres em programa de literatura

O Leia Mulheres é um projeto criado em 2014 pela escritora Joanna Walsh que consiste, basicamente, em motivar o público a ler mais escritoras, pois o mercado editorial ainda é muito restrito ao mundo masculino e as mulheres não possuem tanta visibilidade. A importância desse projeto, que tem edições mensais no Museu de Arte da Bahia (MAB), é atrair o público para que a percepção da escrita feminina seja cada vez mais apreciada e reconhecida.

Desta vez o evento contará com a presença especial do grupo Lendo Mulheres Negras. O encontro ocorrerá neste sábado, 25, às 14h30 e o livro a ser discutido será Olhos D’água, da escritora mineira Conceição Evaristo.

Neste livro, Conceição aborda a violência e a pobreza sofridas pela população afro-brasileira. Sem muito sentimentalismos, mas com uma linguagem poética latente, a obra traz contos contendo, em sua maioria, mulheres e neles a autora consegue retratar o sofrimento exaltado pela poesia.

Em conversa com o A TARDE, as mediadoras do Leia Mulheres e do Lendo Mulheres Negras contaram um pouco da expectativa para este primeiro encontro:

“Vamos fazer um encontro dos dois grupos. Já conhecíamos o Lendo Mulheres Negras e esta possibilidade de trocar ideias e ampliar saberes é sempre muito enriquecedora. Tenho certeza que será muito gratificante o encontro”, disse Ilmara Fonseca, uma das mediadoras do Leia Mulheres em Salvador.

Paula Gabriela, Adriele Regine e Evelyn Sacramento, criadoras do Lendo Mulheres Negras, mostraram estar ansiosas pelos próximos, antes mesmo do primeiro acontecer: “É a primeira vez que nos reunimos e as expectativas são altas. A gente espera que esse encontro entre os dois públicos seja uma troca de experiência maravilhosa e quem sabe possamos fazer mais encontros em parceria”.

Escritoras

Quantas autoras negras você conhece? Foi através desta pergunta que as estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Paula Gabriela, Evelyn Sacramento e Adriele Regine, resolveram criar o projeto Lendo Mulheres Negras.

“O machismo exclui as mulheres de muitos espaços, e o racismo coloca as pessoas negras em lugares subalternizados, então a condição das ‘mulheres negras’ na literatura é de invisibilidade”, conta Paula Gabriela.

Em pesquisas realizadas pela escritora, pesquisadora e crítica literária Regina Dalcastágne, constatou-se que a presença de autores brancos na literatura brasileira é muito forte, chegando a 93,9%. Para mudar este cenário as três estudantes decidiram criar o projeto, pois o reconhecimento de autoras negras não é relevante apenas entre a população, mas também nas grandes editoras. “Dificilmente as grandes editoras publicam seus livros e isso não se deve a qualidade de suas obras. Então, desde o início, nosso objetivo é fomentar a leitura dessas escritoras”, afirmou Paula.

Na Bahia, as melhores autoras segundo Paula, Evelyn e Adriele são: “Lívia Natália, Rita Santana, Fátima Trinchão, Ana Célia da Silva, Aline França, Julia Couto, Sueide Kintê e muitas outras que as pessoas precisam conhecer”.

Serviço

O quê: Leia Mulheres

Quando: Sábado, 25, 14h30

Onde: Museu da Arte da Bahia

Entrada franca

