Luta de casal de professores é tema do novo livro de Tinoco

O poeta e escritor Achel Tinoco, 53 anos, se encantou com a história de vida do professor e juiz aposentado Joaquim Coutinho, 80 anos, e do seu relacionamento com a professora Maria Teresa Oliveira Reis, sua mulher, atualmente com 84 anos.

Este fascínio resultou em um romance baseado em fatos reais. Trata-se de Uma Porta para Duas Lembranças, décimo terceiro livro do autor, que será lançado nesta quinta-feira, 19, às 18 horas, na Livraria Cultura, no Salvador Shopping, Caminho das Árvores.

A obra centra foco na vida do casal de professores, que sempre lutou pela educação. Eles moraram em outros países, enfrentaram a ditadura, tiveram cinco filhos homens e comemoraram bodas de ouro.

Coronéis de diamantes

"Neste livro não deixo de fora os coronéis de diamantes da Chapada Dimantina e fatos históricos", afirma o autor, que destacou que seu maior desafio foram as pesquisas históricas.

"Seria apenas um livro para escrever sobre a vida do doutor Joaquim Coutinho. Mas, para escrevê-lo, eu precisava saber, ver, perguntar: quem é este homem? De onde vem ele? Para onde ele vai?. Então fomos a Andaraí, na Chapada Diamantina, fuçar suas origens... futucar seu passado, rever sua história", ressalta na Nota do Autor.

Ático Vilas- Boas da Mata, membro da Academia de Letras de Brasília, que assina o prefácio do livro , depõe: "Esta obra, como muitas outras de sua lavra, bem honra a galeria literária brasileira".

Lançamento do livro Uma Porta para duas Lembranças/ Amanhã, 18h / Livraria Cultura / Salvador Shopping / Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores/ Entrada franca

