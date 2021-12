Luiz Afonso Costa lança novo livro com contos independentes

Uma caixa de contos com sombras da realidade. É assim, por meio de 12 narrativas curtas, que o escritor e jornalista baiano Luiz Afonso Costa marca seu terceiro lançamento literário, intitulado Caixa de Sombras.

Viabilizada pelo Fundo de Cultura ao ser um dos projetos contemplados pelo Edital 2014 de Literatura, a obra será lançada nesta quinta-feira, 10, às 18h30, na Livraria Cultura, no Salvador Shopping.

Ao todo são 12 contos (mais prefácio e post scriptum) independentes entre si, mas que convergem ao mesclar o cotidiano ao universo fantástico. "A realidade se mescla com a fantasia", explica o autor Luiz Afonso Costa. "O livro transmite muito simbolismo tirado dos sonhos. E eles se cruzam com vivências da realidade".

Conteúdos do inconsciente

Criado na "roça", como explica em entrevista por telefone, Luiz Afonso teve na mãe sua primeira professora, e desde cedo criava histórias. "A literatura sempre foi a coisa que eu gostava, desde criança", lembra. "Ela me possui".

Caixa de Sombras é o terceiro título publicado pelo autor, que ainda guarda na gaveta projetos inéditos. "Não foi um livro muito projetado. Ele foi surgindo. Como se fosse um orixá baixando na pessoa", declara. Os contos, alguns deles escritos no decorrer de décadas anteriores, apresentam temáticas variadas, com personagens que dialogam com a cultura baiana e religião.

Além de trazer elementos dos sonhos do autor, os contos abordam aspectos das religiões de matriz africana. "É uma coisa muito rica para se escrever a respeito", afirma.

"Os personagens são criados. E, de repente, eles representam muito da individualidade de quem está escrevendo", diz o autor. Desse modo, os protagonistas dos contos de Caixa de Sombras ditam as linhas de suas histórias por meio dos conteúdos do inconsciente de Luiz Afonso.

