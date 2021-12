Luis Fernando Verissimo se recupera após nova internação

O escritor Luis Fernando Verissimo, 76 anos, foi internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na madrugada de sábado, 9, com dores no peito. Os primeiros exames revelaram recuperação satisfatória da função cardíaca. A previsão é de que esteja em condições de receber alta hospitalar em poucos dias. Neste momento, ele recebe apenas visitas dos parentes.

Em novembro do ano passado, o escritor ficou internado 24 dias devido a uma infecção generalizada, febre, dores musculares e fadiga. Exames identificaram a presença do vírus da influenza sazonal ou gripe comum.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando nasceu em Porto Alegre e é conhecido pelas crônicas e textos de humor publicados em diversos jornais do país. É também cartunista e tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e músico.

