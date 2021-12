Luis Fernando Verissimo é internado com pneumonia no Rio

O escritor Luis Fernando Verissimo, 79 anos, está internado para tratar uma pneumonia. O colunista recebe cuidados médicos desde sexta-feira, 25, no hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A reportagem tentou contato com a família do escritor, mas não obteve respostas.

No final de 2012, Verissimo chegou a ficar 24 dias internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, vítima de uma infecção. Na ocasião, o escritor passou por sessões de hemodiálise e precisou da ajuda de aparelhos para respirar.

