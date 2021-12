Luis Fernando Verissimo apresenta melhora, diz hospital

O escritor Luis Fernando Verissimo, 76, apresentou "melhora clínica", informa boletim médico divulgado nesta quarta-feira (28) pelo hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Segundo o hospital, ele está acordado e lúcido, mas ainda necessita de hemodiálise e monitorização contínua e segue sem previsão para deixar o CTI.

Os resultados dos exames realizados pelo escritor apontaram que ele está com o vírus Influenza A do tipo sazonal no organismo, a chamada gripe comum. Verissimo deu entrada no hospital na noite de quarta-feira, 21.

Filho do escritor Érico Verissimo (1905-1975), Luis Fernando é autor de mais de 60 livros, entre coletâneas de crônicas, contos e quadrinhos.

