Livros têm como tema o conflito com ETs

Não é de hoje que autores de ficção científica se valem da metáfora da invasão e do combate aos alienígenas para tratar de mazelas humanas. O primeiro foi o pioneiro Herbert George Wells (1866-1946), que certamente será lembrado no próximo 21 de setembro, quando se completam 150 anos do seu nascimento.

Sua obra fundadora dessa vertente tão popular, A Guerra dos Mundos (1898), acaba de ganhar uma bela reedição em capa dura da Suma de Letras, com alguns extras preciosos.

Obra mais recente, Guerra do Velho (Editora Aleph), do norte-americano John Scalzi, certamente não existiria sem a base fornecida por Wells, apesar de dialogar mais diretamente com outro clássico: Tropas Estelares (1959), de Robert A. Heinlein, popularizado no cinema pela subestimada adaptação cinematográfica de 1997, dirigida pelo holandês Paul Verhoeven (Robocop).

Marte ataca

Esqueça aquela adaptação rasa e milionária de Steven Spielberg para A Guerra dos Mundos de 2005 - o livro é bem mais interessante (e assustador) do que aquela sequência de cenas com Tom Cruise correndo com cara de parvo.

Não a toa, Orson Welles levou milhares de americanos ao pânico com sua adaptação da obra como um noticiário radiofônico, em 1938.

Narrado em primeira pessoa por um personagem sem nome, A Guerra dos Mundos relata uma invasão marciana à Terra - mais especificamente à Inglaterra natal do autor.

Meticuloso, o narrador é um alterego de Wells: um homem da ciência e da razão, astrônomo amador, apaixonado pelo seu país e politicamente consciente. Seu relato da invasão é preciso e, inicialmente, até meio frio. Com o avançar do flagelo marciano, a narrativa ganha contornos dramáticos, tornando o livro difícil de largar antes do ponto final.

Com a roupa do corpo, o narrador foge pelas estradas e bosques ingleses, desviando-se dos raios de calor dos invasores e de refugiados desesperados, em busca de abrigo e alimento.

A edição da Suma é um primor, com prefácio da autoridade brasileira em FC Braulio Tavares, introdução do cultuado autor inglês (e vice-presidente da H. G. Wells Society) Brian Aldiss, uma rara entrevista com H. G. Wells e Orson Welles juntos e as ilustrações do brasileiro Henrique Alvim Corrêa (1876-1910).

Radicado na Bélgica, Corrêa era fã do livro e entrou em contato com Wells, oferecendo-se para ilustrar sua edição em francês. Essa edição de luxo publicada em 1906 teve apenas 500 exemplares, numerados e assinados pelo artista.

Soldados vovôs

Mais recente, Guerra do Velho (lançado em 2005 nos EUA) também tem como ponto de partida o embate entre terráqueos e alienígenas e é a primeira obra do norte-americano John Scalzi a sair aqui.

Demorou, porque é bem possível que este seja o melhor lançamento de FC este ano no Brasil. No futuro delineado por Scalzi, a humanidade partiu para colonizar e explorar planetas distantes, entrando muitas vezes em disputa com diversas raças alienígenas.

Para entrar em combate, as Forças Coloniais de Defesa recrutam apenas pessoas a partir dos 75 anos, as quais são preparadas para se tornar soldados de elite e enviadas para os confins do universo. O por que de recrutar apenas idosos e como eles se tornam supersoldados é parte das muitas surpresas do livro, portanto não serão contadas aqui.

Quem narra o livro em primeira pessoa é um desses soldados, John Perry, que detalha todo o seu processo, desde sua apresentação voluntária.

Ágil, acessível e bem-humorada, a narrativa de Scalzi se desenrola como um filme na cabeça do leitor, oferecendo um entretenimento de alto nível, enquanto discute temas como o envelhecimento e prolongamento artificial da vida, militarismo e imperialismo.

O sucesso de Guerra do Velho levou o autor a escrever diversas sequências. The End of All Things, de 2015, já é o sexto livro da série. A Aleph sinaliza que publicará os próximos livros até 2017.

Em 2014, o canal SyFy anunciou que produziria uma série baseada nos livros de Scalzi intitulada Ghost Brigades (título do 2º livro), mas até agora o projeto não saiu do papel.

adblock ativo