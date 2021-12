Livros infantis em formatos digitais serão lançados em lives neste final de semana

Neste final de semana, 17 e 18, vai ocorrer lives gratuitas para divulgação de livros literários digitais voltados ao público infantil, que debatem sobre o respeito e a valorização das diferenças.

Bela, a diferente Abelhinha que virou Rainha:

A autora baiana Palmira Heine vai lançar o livro digital intitulado “Bela, a diferente abelhinha que virou rainha” neste domingo, 18, às 15 horas, no Instagram da autora @palmiraheine. No livro, a também poetisa e professora universitária aborda a vivência fora dos padrões impostos pela sociedade, bem como, a necessidade do respeito à adversidade. Bela era diferente dos demais da colmeia e por este motivo, chamava a atenção de outros bichos que viviam na região. No entanto, os olhares de estranhamento e comentários negativos afetavam a sua autoestima.

Os livros podem ser adquiridos por R$ 35,00 através do site.

“A inspiração para este livro nasceu do comentário de uma amiguinha da minha filha. Negra e de cabelo crespo, ela pediu à mãe que alisasse seu cabelo por conta de comentários negativos de outras crianças”, conta a autora.

A live será gratuita e a história será contada por Teresinha Passos, com participação musical de Ella Beatriz. A obra possuí 24 páginas e ilustrações digitais de Marcelo Cardinal. A escritora assina dez livros infantis, além de outros diversos textos poéticos em antologias nacionais e internacionais.

“As crianças têm acesso a este tipo de discurso e sentem-se mal se estão fora dos padrões estabelecidos. Esse é um tema importante de ser abordado o quanto antes para que as crianças não sofram e não façam os amigos sofrerem por conta das diferenças”, defende Heine.

“A internet, que quase sempre é ressaltada em seu aspecto negativo, é trabalhada no livro pelo viés positivo”, destaca Heine, que acrescenta que a personagem Bela ao enxergar sua representatividade, começou a perceber a importância e valor das diferenças na natureza.

“Vivemos em um mundo de tanta exclusão onde se faz necessária essa discussão no ambiente escolar, na sociedade como um todo. Para formar adultos mais conscientes, precisamos começar a sensibilizar as crianças o quanto antes”, conclui Heine.

A Gata que não era Xadrez:

Livro de autoria da escritora baiana Márcia Mendes | Foto: Divulgação

O livro A Gata que não era Xadrez, da escritora baiana Márcia Mendes, será lançado no sábado, 17, às 17h, em uma live literária gratuita no canal do Youtube ENDTV BRASIL. Os onze gatos, personagens do livro, fazem repensar sobre o sentido de igualdade e o respeito à diversidade e abordam, inclusive, a luta pelos direitos individuais e coletivos. Este é o terceiro lançamento da autora.

Os livros podem ser adquiridos por R$ 30,00 no site da editora.

Com ilustrações de Marcelo Cardinal, a obra é inspirada no livro Era uma vez o Gato Xadrez, de autoria de Bia Vilela. A nova história dos felinos é ambientada no Pelô, uma alusão ao Centro Histórico de Salvador.

“Gosto de usar a literatura infantil de forma sutil para contribuir que a criança pense sobre as questões do mundo a cerca”, explica a autora, que é formada em Letras com especialização em Estudos Linguísticos e Literários e, atualmente, está concluindo o mestrado em Ensino na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Com 20 páginas coloridas e inspiradoras, o livro é interativo e contém espaço em branco dedicado ao potencial criativo dos pequenos leitores. “Gosto da participação vida das crianças. Elas não querem respostas prontas; gostam de ser provocadas e estimuladas a pensar”, defende a educadora.

