Livro traz registros da margem esquerda do Rio São Francisco

Mesmo depois de três anos de incursões pelo Oeste da Bahia, mais de 50 mil cliques, 130 mil quilômetros de carro e 50 horas de voo, o fotógrafo Rui Rezende seguia seu perfeccionismo à risca, explorando a região em busca de documentar o que chama de "meu Oeste", região delimitada pela margem esquerda do Rio São Francisco.

Um acidente de avião no início de agosto encerrou o processo de produção do trabalho que agora pode ser conferido no livro Oeste da Bahia - O Novo Mundo (P55 Edições, R$ 110, 216 p).

"Eu já tinha material para fazer dois ou três livros, o detalhe é que sou muito perfeccionista, quero sempre melhorar uma coisa aqui, outra ali. Com o acidente, tive que conter essa perfeição e estou contente com o resultado", conta Rezende, já recuperado das fraturas sofridas na perna e na coluna.

Depois de lançado em Barreiras e Santa Maria da Vitória, a publicação será apresentada em Salvador no próximo sábado, 20. Das 17 às 21 horas, o Forte Santo Antônio (Farol da Barra) recebe o lançamento de Oeste da Bahia - O Novo Mundo, juntamente com uma exposição de 12 fotografias e de um making off feitos ao longo dos últimos três anos e meios.

"O meu trabalho profissional é movido exatamente pelo desafio, coisas inóspitas, lugares desconhecidos. Quanto mais desconhecido, melhor. O projeto do Oeste me atraiu por isso", conta o autor de Chapada Diamantina, Um Paraíso Desconhecido e Encantos de Tinharé e Cairu - Cidade do Sol.

Natural de Amargosa, no Centro-sul baiano, Rui Rezende conheceu o Oeste em 2000 e retornou cinco anos depois. Já especializado em fotografia de natureza, ele enxergou o potencial imagético da natureza e da cultura da região, que vai muito além do agronegócio.

O olhar de Rui Rezende capta as plantações de soja e algodão e também revela manifestações culturais, comunidades, animais, árvores, monumentos e o grandioso Rio São Francisco. "Já viajei por bons lugares no Brasil e fora do País. Posso dizer que o Oeste tem lugares de rara beleza. É um privilégio levar isso para o grande público e atrair a atenção das pessoas para isso".

O fotógrafo encontra complemento nos textos do jornalista Cícero Félix, que aparecem vez ou outra para contextualizar, com linguagem poética e leve, a ambiência das imagens.

Para captar o que viu, Rezende não mediu esforços e se aventurou por terra, água e ar. No registro da Cachoeira do Acaba Vida, a maior do Oeste, em Barreiras, a busca pelo ângulo perfeito requereu adaptação de barco e de material de apoio.

"Tive que enfrentar a correnteza e atravessar o rio carregando o equipamento em cima de um colchão inflável e ainda usar uma vasilha plástica bem grande para proteger a lente dos respingos, enquanto eu fazia o enquadramento, foco e medição de luz. Depois, era só descobrir a lente por um segundo e proteger outra vez, até que teve uma hora que o vento soprou a favor e os respingos não molharam a lente", lembra minuciosamente.

No caso da última foto antes do acidente aéreo, Rui Rezende considera que os grandes desafios foram em terra. "Deu muito trabalho convencer o fazendeiro a ceder uma colheitadeira, liberar uma área da plantação de algodão para que um beija-flor fosse desenhado e depois fazer o desenho. A parte aérea de clicar a foto era a mais fácil do mundo, mas com o desastre se tornou complexa".

O projeto contou com o incentivo da Lei Rouanet e o patrocínio da Galvani Fertilizantes.

