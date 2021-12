Livro traz à luz documentos sobre a história do Centro-Oeste

O livro Luis de Albuquerque - Viagens e governo na Capitania do Mato Grosso (1771 - 1791), de Janaína Amado e Leny Caselli Anzai, terá lançamento, em Salvador, nesta quinta-feira, 18, às 19h30, só para convidados, no edifício-sede da Odebrecht, Av. Luis Viana, 2.841, Paralela.

A obra, uma pesquisa histórica de fôlego, é resultado do trabalho ganhador do Prêmio Odebrecht de Pesquisa Histórica - Clarival do Prado Valladares, iniciativa da Organização Odebrecht.

O volume, capa dura, 352 páginas ilustradas com belas fotos e mapas antigos atualizados, da editora Versal, foi elaborado a partir dos diários do capitão-general Luis de Albuquerque e retrata as dificuldades enfrentadas por ele no então território luso-americano na consolidação do centro-oeste brasileiro no século 18.

Disputa territorial

Vale informar que o capitão-general Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres foi o homem designado pelo Marquês de Pombal, em 1771, para ser o governador da capitania de Mato Grosso.

A indicação do oficial militar português foi crucial naquele momento histórico, em que Portugal buscava garantir a posse de vastos territórios na região oeste do Brasil, que eram motivos de disputa acirrada com a Espanha.

A obra traz diários de viagens, compostos por oito pequenos cadernos do governador. "Os oito caderninhos foram transcritos, possuem explicativas e estão integralmente no livro. O diário em forma de tabela, por sua qualidade gráfica, não foi transcrito, mas está totalmente reproduzido no livro e permite fácil leitura", informa Leny Caselli Anzai.

Leny é doutora em História pela Universidade de Brasília, e professora do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso.

Diários de viagem

"Os diários (de Luis Albuquerque) foram o ponto de partida, mas muitos outros documentos foram necessários para a construção de uma narrativa que desse conta de colocar em cena alguns contextos históricos", acrescenta a pesquisadora. Ela também revela que um ponto muito importante da pesquisa diz respeito aos Anais de Vila Bela, que abrangem desde 1734 até 1789.

"Há uma imensa gama de informações sobre a fronteira oeste da colônia portuguesa na América, mais especificamente sobre a luta com os espanhóis pelo domínio de terras, além de registros sobre escravidão negra, trabalho indígena, abastecimento, doenças", frisa.

Leny Caselli afirma também que na obra há, por exemplo, informações detalhadas sobre as construções e fortalezas como a de Bragança e o Real Forte do Príncipe da Beira, no rio Guaporé, e o Forte de Coimbra, no rio Paraguai. "São dados ainda pouco explorados na historiografia, e que incorporamos à publicação", acentua

Pesquisa

De acordo com a professora titular (aposentada) da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora, Janaína Amado, foram, ao todo, quatro anos de pesquisa. Ela ressalta outros nomes da equipe, a exemplo de Tereza Cristina Higa, doutora em geografia e professora da Universidade Federal do Mato Grosso, que, com base nos antigos mapas do diário, fez indicações, mas atualizando os trajetos.

Janaína Amado informa que a pesquisa teve início em 2000, enquanto era bolsista na Newberry Library (Chicago), uma biblioteca de pesquisa. "Acabei localizando documentos inéditos sobre o centro-este do Brasil, iniciando esta pesquisa", finaliza.

