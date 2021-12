Livro traz a história do humorista Ronald Golias

Nascido em São Carlos, no interior paulista, o humorista Ronald Golias tem sua vida contada em obra que será lançada em sua cidade de origem e na capital paulistana na próxima semana, quando ele completaria 86 anos, no dia 4. Ronald Golias, o Gigante do Humor, de Luís Carlos Barbano, traz depoimentos de amigos, familiares e figuras importantes que conviveram com um dos ícones do humor no Brasil.

Em 2015, faz dez anos que o humorista morreu vítima de infecção generalizada, aos 76 anos. O autor da biografia diz que a ideia surgiu após pensar que "São Carlos não fez por Golias o que Golias fez por São Carlos". Também nascido na cidade, Barbano iniciou, então, em 2009, pesquisas sobre seu ídolo.

Em São Carlos, Golias dá nome a uma praça e a casa onde morou está sendo reformada e deve tornar-se memorial. Mas, para o autor, faltou à cidade dar mais importância ao filho ilustre. Ele pesquisou gravações antigas, programas de rádio e TV e outros meios. Falou ainda com várias pessoas, entre elas Arlindo, irmão do humorista, que mora no município. Tudo o que eles contaram, ajudou a enriquecer a história.

Golias iniciou a carreira nos anos 1940, em São Paulo, quando integrou um grupo de espetáculos aquáticos, o Acqua Loucos. Suas performances o levaram ao programa Calouros em Cena, da Rádio Cultura. Dali, foi para a Rádio Nacional, onde conheceu Manuel de Nóbrega. Foi dele o convite para participar do humorístico A Praça da Alegria, que havia acabado de estrear na TV Paulista.

Com Pacífico, do bordão "Ô Cride, fala pra mãe...", Golias se destacou e, a partir daí, vieram outros personagens marcantes na história da TV brasileira. Ele esteve na Família Trapo, nos anos 1960 e 70, na continuidade da Praça da Alegria, hoje chamada Praça É Nossa, que tem como apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Filho de Manoel, que apadrinhou Golias, ele é autor do prefácio do livro.

Ronald Golias teve o trabalho reconhecido por nomes como Jô Soares e Renato Aragão. O primeiro o comparou a Jerry Lewis e o outro fez questão de homenageá-lo em seu programa Turma do Didi, por ocasião de sua morte, em setembro de 2005, quando falou de sua admiração pelo colega.

TV e cinema

José Ronald Golias recebeu este nome em homenagem ao ator Ronald Colman, ídolo de seu pai, Arlindo Golias. Além de Pacífico, o humorista criou personagens como Bronco, Bartolomeu e Profeta. E marcou em programas como Família Trapo, Praça É Nossa e Escolinha do Golias, além de ter participado de nove filmes, quase todos nos anos 1960.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

