Livro traça biografia gastronômica de dez escritoras

O que haveria nos cadernos de receita de grandes nomes da literatura mundial? O que aguçava o paladar de Virginia Woolf, em sua conflituosa relação com a comida? Como Colette considerava a arte da cozinha algo sagrado?

As dúvidas foram o alimento necessário para que a jornalista italiana Stefania Aphel Barzini quisesse pesquisar as relações de dez escritoras da literatura mundial com a comida.

O livro A Cozinha das Escritoras apresenta como as autoras lidam com a cozinha, tema que escorre de seus diários íntimos às páginas de suas narrativas.

A intenção da publicação é traçar uma pequena biografia gastronômica de mulheres cujas obras são tão diversas quanto suas personalidades. Assim, são narradas as histórias de Virginia Woolf, Gertrude Stein, Simone de Beauvoir, Elsa Morante, Karen Blixen, Agatha Christie, Grazia Deledda, Harriet Beecher Stowe, Pamela L. Travers e Colette.

"Entender, interpretar, analisar a sua vida por meio do ato de comer e da comida. E junto às histórias, às anedotas, às curiosidades, não poderiam faltar as receitas preferidas, seja na vida, seja na literatura", afirma Stefania no prólogo.

Histórias e anedotas

Considerada a mais ambígua e tortuosa das histórias apresentadas, a ligação de Virginia Woolf com a comida, oscilante entre amor e ódio, abre o livro.

Ela, que hoje poderia ser diagnosticada com anoxeria, encontra na comida tanto suas crises psicológicas quanto a solução delas. Vinte dias antes de cometer suicídio, a escritora faz um simples registro em seu diário que denota a importância da cozinha para que ela se mantivesse conectada à realidade.

"Ter interesses é essencial. E agora, com certo prazer, percebo que são 19h e devo preparar o jantar. Bacalhau e linguiças. Acho que é verdade que, ao escrever sobre eles, de algum modo tomamos posse do bacalhau e das linguiças", escreveu em 8 de março de 1941 a autora de Mrs Dalloway.

Já a paixão de Gertrude Stein pela comida é contada em paralelo com suas relações com a literatura e com Alice B. Toklas. "Amo comer, livros e comida, comida e livros. Desde que eu era pequena, sempre gostei de me sentir entupida de tanto comer", confessa Gertrude, cuja anedota da receita de robalo feita especialmente para o amigo Pablo Picasso dá graça ao capítulo.

Simone de Beauvoir, que passou grande parte da vida morando em hotéis e comendo em restaurantes, tem sua relação com a comida oscilando entre a fome e a abundância, associada às fases de amor ou ódio de seus relacionamentos com Sartre e Nelson Algren.

