Livro sobre Exu será lançado em Salvador

Escrito pela antropóloga Juana Elbein dos Santos, em parceria com o Mestre Didi Asipia, o livro Èsù, apresenta o oxirá Exu para os leitores. A obra será lançada na sexta-feira, 7 de novembro, às 18h, na Livraria Saraiva do Shopping Barra.

No livro, publicado pela editora Corrupio, há cantigas de saudações em iorubá- que foram traduzidas para o inglês e português- e os itans (histórias contadas pelos babalaôs). O significado cultural e religioso no nagô-iorubá, seus princípios, ritos, os diversos tipos de Exú e sua importancia na promoção das condições necessárias para os ciclos de vida são apresentados no livro que se divide em duas partes.

Nas religiões de origem africana, Exu é o princípio de tudo e um dos orixás mais cultuados do iorubá.

adblock ativo