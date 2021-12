Livro sobre Bando de Teatro Olodum é lançado em Salvador

Será lançado no dia 23 de agosto (sábado), o livro "Bença às Teatralidades Híbridas: o movimento cênico transcultural do Bando de Teatro Olodum", de autoria do pesquisador Vinícius Lírio. O evento acontece na Livraria LDM, no Espaço Unibanco Glauber Rocha, das 11h às 14h, com entrada gratuita.

A publicação é o resultado da pesquisa de mestrado de Vinícius, que é doutor e mestre em Artes Cênicas, além de encenador, ator e professor de teatro. Como tema, é abordado o cruzamento entre as referências das culturas afro e de diferentes outras no teatro. Entre elas estão as problemáticas étnico-raciais da Bahia e do Brasil.

O livro foi selecionado pelo Edital Apoio a Publicação de Livros por Editoras Baianas, da Secretária de Cultura do Estado da Bahia, através da Fundação Pedro Calmon.

