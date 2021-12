Livro Sete a Um reúne contistas para revisitar a triste goleada

Sete contistas brasileiros e um alemão foram convocados para, através da ficção, revisitar quatro anos depois, a goleada magistral que o Alemanha deu no Brasil, na Copa do Mundo de 2014.

O resultado pode ser conferido pelo publico no livro de contos Sete a Um, que será lançado, neste sábado, 5, às 19h30, na Biblioteca do Goethe Institut (ICBA).

Organizada pelos escritores Tom Correia e Lidiane Nunes, a coletânea, uma coedição da editora baiana Dália Negra e da capixaba Cousa, traz textos envolventes que abordam desde traumas paternos até uma excêntrica aventura amorosa.

Gol de placa

Os contistas Claudia Tajes (A vida é um eterno descenso), Carlos Barbosa (Glorinha toda solta), Elieser Cesar (O hexa de meu pai), Lima Trindade (Oito de julho), Luís Pimentel (Gertrud), Marcus Borgón (O resto do mundo) e Mayrant Gallo (O que houve depois) jogam pelo lado brasileiro.

Já pelo lado alemão coube ao escritor e professor de Literatura Alemão da Universidade de Leipzing, Hans-UlrichTreichel (Foucauld, Freud, Futebol) escrever sobre o tema. Como bônus, a obra ainda traz um ensaio sobre futebol da escritora e dramaturga alemã, Dragun Hintze.

“A ideia original foi de Luiz Pimentel, que assina um dos contos. Mas, na época ainda era muito recente tocar nesta ferida. No ano passado retomamos o projeto ”, afirma um dos organizadores, Tom Correia, que destaca que o critério foi sempre o da qualidade literária dos autores e, de certa maneira a relação que todos tinham com o futebol.

Referência

A orelha do livro é assinada por Cláudio Lovato Filho, uma das maiores referências nacionais em literatura sobre futebol. A capa de Sete a Um é do artista plástico carioca Marcelo Frazão, e a versão dos textos do alemão para o português, de Erlon José Paschoal, tradutor de grandes escritores germânicos, como Goethe, Brecht e Holderlin.

“Em Sete a Um..., uma seleção de craques da prosa expõe, sem firulas, seu sentimentos em relação ao futebol e au m episódio devastador para o torcedor brasileiro. Nesta apaixonante peleja quem sai ganhando é o leitor”, frisa Lovato na orelha.

Entre os contos, Carlos Barbosa traz s memórias em torno de uma personagem livre pelo mundo, Elieser Cesar revela a mentira como último recurso diante do irremediável e Luís Pimentel trata de uma excêntrica namorada alemã no Rio de Janeiro.

Os contos da coletânea seduzem não só pelo tema em voga, mas pela narrativa leve dos autores. Cada um a seu modo, sabe atrair aos leitores.

Em tempos de proximidade de uma nova Copa do Mundo a obra prova que, como lembra bem Frei Beto, “Todo ponto de vista é a vista de um ponto”, o que significa dizer que cada um terá sempre sua interpretação pessoal diante de um fato.

