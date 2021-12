Livro reúne imagens e histórias do prêmio de música

A música é das melhores, mas mesmo assim, um pretexto dos bons para encontros inesquecíveis, dentro e fora do palco. Este é o clima do livro 25 Anos do Prêmio da Música Brasileira, organizado pelo jornalista Antônio Carlos Miguel, com design assinado por Gringo Cardia.

"É um livro oficial, chapa branca no bom sentido. Lembra como foi cada uma das cerimônias, quem estava lá, e mostra também a adesão da classe artística como um todo: não só o pessoal da música, mas também do teatro, da televisão", afirma Antônio Carlos.

Memorabília

Em mais de 370 páginas, o livro conta histórias e vai além do simples propósito de ser um registro dos 24 anos do prêmio, que apresentou ontem sua 25ª edição: oferece, antes de tudo, uma importante memória para a música popular brasileira.

"O prêmio é muito importante primeiro porque tem como único critério a qualidade musical, não se prende a quesitos como popularidade ou mesmo disposição geográfica", conta José Maurício Machline, idealizador do evento.

Ele conta que uma das maiores preocupações é mapear a produção musical brasileira, mesmo aquela que não chega ao grande público. "Não à toa, conseguimos revelar talentos como a Zabé da Loca, uma grande artista nordestina que morou mais de 25 anos em uma espécie de gruta", diz.

Histórias

Em 1988, na edição de estreia do prêmio, o homenageado foi Vinicius de Moraes. Na plateia estavam diversos artistas, como Elizeth Cardoso, esplêndida num vestido de rendas, ao lado de um discreto Renato Russo, de black tie.

A discrição do cantor durou pouco, entretanto: bastou subir ao palco para receber o prêmio de Melhor Grupo pela Legião Urbana, Renato começou a brincar. Agradeceu em inglês, como faria no Oscar, e ainda mandou um alô pra Luiz Melodia, "um cara de quem gostamos muito, ali na plateia".

Cazuza, vencedor nas categorias Melhor Cantor e Melhor Música (com Preciso Dizer Que Te Amo, com Dé e Bebel Gilberto), também brincou ao discursar: "Como nunca ganhei medalha no colégio, queria dedicar esse prêmio ao meu pai e à minha mãe!".

O livro passeia por histórias como estas, inclui entrevistas como a da atriz Fernanda Montenegro, que apresentou o prêmio em duas edições, e uma pequena biografia de cada um dos homenageados ao longo destes 24 anos. Dentre os artistas que o prêmio celebrou estão Dorival Caymmi, Maysa, Lulu Santos, Dominguinhos e Ary Barroso.

Neste ano, o prêmio - que já se chamou Sharp - escolheu homenagear não um artista, mas um ritmo. Zé Maurício explica a decisão, tomada pelo Conselho Deliberativo do Prêmio, composto por ele mesmo, João Bosco, Wanderlea, Arnaldo Antunes e Gilberto Gil.

"Como a edição era comemorativa, tomamos essa liberdade e decidimos homenagear o samba, o mais genuíno ritmo nacional. Mas ano que vem retomamos a tradição de homenagear artistas", diz.

Dentre as lembranças que Zé Maurício carrega com carinho, está a homenagem que o prêmio de 2006 prestou a Jair Rodrigues, falecido na semana passada. "Nesse momento que ele acaba de nos deixar, fico especialmente feliz em ter podido dar a ele flores em vida, com a homenagem que fizemos em 2006. A imagem dele emocionado e alegre, como sempre foi, não me sai da cabeça".

