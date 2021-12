Livro resgata a memória baiana com o 2 de julho

O que você lembra da independência baiana? Ou talvez o assunto tenha passado quase despercebido entre os livros de história do ensino fundamental. Afinal, apesar da importância significativa para a história do país, o 2 de julho é menos lembrado do que outros fatos históricos, como a Conjuração Mineira.

Pedro Labatut, Maria Quitéria, batalha de Pirajá. Nomes e lugares familiares à população baiana, permanecem com sua história desconhecida até nas escolas.

É com a proposta de divulgar e valorizar a história baiana que o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IBGH) e a Casa de Cultura Carolina Taboada lançam o livro 2 de Julho, Independência da Bahia e do Brasil, nesta segunda-feira, às 8h30.

Escrito pelo historiador e especialista Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior e pelo também especialista e administrador Ubaldo Marques Porto Filho, o livro será distribuído gratuitamente durante o lançamento e, posteriormente, a bibliotecas, professores e alunos da rede estadual.

"O 2 de julho é muito pouco conhecido pelos baianos, o que dirá para as outras pessoas", afirma o presidente do IBGH, Eduardo Morais de Castro. Ele revela que o livro destaca a presença de acontecimentos pouco divulgados, como Imperiais de Itapicuru. "É um exemplo que teve grande importância no contexto da guerra da independência". E completa, "Na minha avaliação, a verdadeira independência do brasil se deu em 2 de julho de 1823".

Muito ilustrado, dinâmico e com papel de alta qualidade, o livro aborda de forma detalhada o processo de independência da Bahia e seus antecedentes. "Criar a história da Bahia não é novidade. O objetivo foi continuar os ensinamentos das publicações de Luís Henrique Tavares (historiador) em um produto voltado para o público das escolas e qualquer interessado em história", explica o presidente.

Em 2015, no Pavilhão 2 de Julho, no bairro da Lapinha, o governador do estado, Rui Costa, atendeu ao pedido de Eduardo Morais pelo retorno do ensino de história da Bahia nas escolas estaduais. O livro foi elaborado no momento ideal para pôr a proposta em prática e ser utilizado nas escolas. "A contribuição do instituto foi fazer com que a publicação fosse feita".

