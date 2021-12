Livro remonta o Rio de Janeiro de antes dos portugueses

É preciso lembrar: muito antes dos portugueses colocarem os pés em terras brasileiras e iniciarem suas ações colonizadoras, povos indígenas já teciam suas vidas e sociedades no território. Até então, essa zona tinha passado incólume pela sanha imperialista europeia.



O jornalista Rafael Freitas da Silva, quando criança, andava pelas ruas do Rio de Janeiro e se perguntava sobre os nomes de ruas, bairros e lugares que poderiam lembrar uma matriz indígena. Usando dessa antiga curiosidade sobre os ancestrais da sua cidade natal, e somando a ela fôlego de pesquisa, Rafael escreveu o livro O Rio Antes do Rio.

Lançada pela Babilonia Cultura Editorial, a publicação de 432 páginas traz um vasto levantamento documental e bibliográfico que oferece um novo olhar sobre o território carioca antes da chegada do colonizadores de Portugal. O autor apresenta uma descrição de, aproximadamente, 80 aldeias indígenas que ocuparam o entorno da Baía de Guanabara por mil anos.



Rafael Freitas da Silva, mestre em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica, na apresentação da obra, que a história da capital carioca só é contada, em geral, a partir de 1565: data de fundação por Estácio de Sá, sobrinho do então governador-geral do Brasil, Mem de Sá.



O autor detalha que, ao longo dos seus três anos e meio de pesquisas, encontrou muito material produzido pelos portugueses que enfatizava apenas o papel crucial desses estrangeiros para civilizar uma terra povoada por habitantes classificados como bárbaros.



"Na América Latina, os povos nativos são os heróis. No Brasil, foram os genocidas que ficaram com esse posto", comenta o autor tijucano sobre a histórica exclusão dos povos indígenas ao longo do processo de construção de identidades nacionais.



O Rio Antes do Rio é dividido em quatro capítulos e não poupa o leitor de informações específicas: desde o vasto dicionário de termos indígenas até as localizações de tabas (os índios ocupavam muito mais do que o espaço conhecido como a cidade do Rio de Janeiro: se expandiam para a Baixada Fluminense, baía de Sepetiba e municípios localizados no percurso da região dos Lagos).



Uma série de mapas e gravuras de época, além das inúmeras notas, consegue ajudar o leitor a não se perder na quantidade de conteúdo oferecido pelo jornalista que, desde 1998, faz parte do quadro da Rede Globo de Televisão.



O aniversário de 450 anos da capital carioca, completados no dia 1º de março do ano passado, foi o momento propício para que Rafael decidisse seguir em frente em seu processo de descortinar uma história que fica às sombras.

Ajuda baiana

Uma das principais bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (Ufba) é mencionada nos agradecimentos do livro O Rio Antes do Rio. Intitulada como Frederico Edelweiss, a instância universitária forneceu cópias digitais de artigos do professor gaúcho Frederico Edelweiss. Esse material só existia nos anais da Ufba.

"Os artigos eram sobre etimologia e história de palavras em tupi. São artigos muito bonitos onde Frederico discute principalmente o nome indígena da baía de Todos os Santos. E que me foi importante pois era também o nome de uma aldeia da Guanabara", explica Rafael da Silva.

Ele esclarece que é preciso lembrar que também eram tupinambás os índios dessa cidade que hoje é conhecida como Salvador. "O livro tem muita influência deste pensador baiano. Era gaúcho, mas viveu a vida na Bahia. Ele é pioneiro neste tipo de trabalho que tentei desenvolver", finaliza.

