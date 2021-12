Livro que conta a história de trans é lançado em Salvador

No dia 31 de janeiro, às 18h, acontece o lançamento do livro "O Nascimento de Joicy - Transexualidade, Jornalismo e os Limites Entre Repórter e Personagem", da jornalista pernambucana Fabiana Moraes, no Teatro Gregório de Mattos, no Centro.

A publicação narra a história da transexual, cabelereira e ex-agricultora Joicy Melo da Silva, de 51 anos, na luta para conquistar o difícil acesso à cirurgia de redesignação sexual. Para desenvolver o trabalho, Fabiana acompanhou, em 2010, a rotina da personagem, desde as primeiras consultas até a fase de recuperação da cirurgia, que adequou seu corpo ao feminino.

O lançamento é uma das atrações previstas na programação do evento gratuito "Da Alegria, do Mar e de Outras Consciências - Ano III", que celebra o Dia Nacional da Visibilidade Travesti e Trans entre os dias 29 a 31 de janeiro.

No mesmo dia, ainda acontece a estreia, em Salvador, do espetáculo teatral "Uma Flor de Dama", com o ator cearense Silvero Pereira, além do debate "Ser Transgênero - Uma Ontologia", com a participação do artista, de Fabiana e de Alessandra Ramos Makkeda, tradutora e ativista dos direitos trans e assessora parlamentar do deputado federal Jean Wyllys.

