Livro percorre a vida da comunidade de Mar Grande, na Ilha de Itaparica

Desde menina, Myriam Fraga passava os verões na Ilha de Itaparica. A comunidade de Mar Grande, seus moradores, pescadores, crenças e, claro, o fascínio pelo mar, acompanharam a escritora por toda a sua vida. No livro Ventos de Verão, ela faz um registro afetivo dessas lembranças, que resgatam um tempo que não volta mais.

O último livro de Myriam antes de falecer, em fevereiro deste ano, recebe as pinturas de Mendonça Filho – cedidas pelo seu filho, o publicitário Duda Mendonça –, que, assim como a escritora, fez um registro da comunidade e do mar de Itaparica, mas com tinta e pincel. O casamento dessas duas memórias compõe Ventos de Verão, que será lançado hoje, na Fundação Casa de Jorge Amado.

Os capítulos da obra são crônicas reunidas da coluna Linha D’água, que Myriam assinou durante 20 anos no jornal A TARDE. “Acho muito interessante como ela busca nortear sua obra com aspectos históricos, com personagens femininas relevantes na história. É um livro de leitura fácil, com muito lirismo, mas ela coloca ali uma memória de um tempo, de uma vivência. Ela tem uma facilidade de fixar um ambiente com muita poesia, apesar de ser em prosa”, conta a filha da escritora e diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, Angela Fraga.

Além da Casa de Palavras, editora da fundação, a assessoria de comunicação e cultura da Assembleia Legislativa da Bahia participou da edição do livro, que conta com produção gráfica de Bete Capinan e Humberto Vellame. “Nós produzimos 1.200 exemplares que serão distribuídos gratuitamente no lançamento. Uma parte vai ficar na fundação e a outra, a Assembleia oferece a bibliotecas e autoridades”, explica Délio Pinheiro, assessor de cultura do órgão.

Apoio de Jorge Amado

Além de poeta e escritora, Myriam foi diretora da Fundação Casa de Jorge Amado desde o início, quando participou da sua institucionalização. Eleita membro efetivo da Academia de Letras da Bahia em 1985, ela tornou-se vice-presidente da instituição em 2015.

“Ela teve muita sorte de ter sido filha de meu avô (Orlando Castro Lima)”, destaca Angela. “Apesar de ter tido uma educação burguesa, meus avós eram bastante à frente de seu tempo. Em uma época em que as moças eram criadas para casar e ser do lar, ela recebia muito incentivo para a literatura e a arte. Meu avô tinha uma grande biblioteca e fazia questão de mostrar tudo sem restrições, de discutir poesia. Ele tinha muitos amigos artistas plásticos, como Carybé, Floriano Teixeira e Mário Cravo. Toda essa geração frequentava a casa dele. Foi assim que ela conheceu Jorge Amado”.

Como Jorge ia com frequência à casa de Orlando, pai de Myriam, ele foi apresentado à jovem, que na época havia acabado de publicar seu primeiro livro, Marinhas, em 1964. “Na ocasião, ele disse que leu e gostou muito da poesia dela, e pediu a liberdade de mandar alguns cartões com endereços de amigos para que ela enviasse uma cópia. Ela contou que ficou lisonjeada, mas não acreditou. Dias depois, ela recebeu os cartões, enviou para todos e recebeu respostas. Eram Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade…”.

A partir de então, a amizade entre os dois cresceu e durou décadas. Depois da morte de Jorge, ela fez parte da criação da Fundação, onde foi diretora até o fim da vida.

“Era para ser somente uma mocinha casadoira, depois mãe de família, avó querida, pessoa gentil e amorosa. Foi tudo isso na vida, mas não foi só isso. Não se contentou em apenas dirigir a Fundação, transformou-a num ícone da cultura da cidade, local onde os intelectuais, os turistas e os curiosos se sentem em casa”, diz Paloma Jorge Amado, filha de Jorge Amado.

Além de Ventos de Verão, Angela revela que planeja mais três livros. “O primeiro, são outras crônicas que ela fez para o A TARDE e vamos lançar em parceira com a Academia de Letras; o segundo, de poesia inéditas, e o terceiro, é sobre uma viagem que ela foi como escritora convidada. Ela fez um diário de bordo e o livro vai ser com as poesias feitas a partir dessas anotações”. Uma biografia de Myriam também está sendo escrita pelo jornalista Lago Junior para a coleção Gente da Bahia.

adblock ativo