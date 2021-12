Livro oferece panorama da vida e obra de Geraldo Vandré

O jornalista mineiro Jorge Fernando dos Santos deu o primeiro passo rumo ao ofício em 1979, quando ganhou um concurso do antigo Jornal de Minas, com um texto sobre Geraldo Vandré. No ano em que ingressou na faculdade de comunicação, participou da calourada cantando uma música de sua autoria feita em homenagem ao artista.

De lá para cá, o autor de "Pra Não Dizer que Não Falei das Flores" passou a exercer influência fundamental na vida do jornalista. A ponto de a admiração se transformar em vontade de registrar a vida do ídolo em livro.

O resultado está em "Vandré - O Homem que Disse Não", lançado pela editora Geração. Mas quem pensa que a afinidade com o universo do biografado facilitou a vida do autor, se engana. "Ele mandou me dizer que, se quisesse uma biografia, ele mesmo teria escrito", nos conta Santos.

Sem autorização

A recusa de Vandré em conceder entrevistas ou oferecer qualquer tipo de colaboração surgiu como uma pedra no meio do caminho. Mas, no fim das contas, provou que há males que vêm para bem.

"No início foi uma frustração, mas na medida em que fui pesquisando, entrevistando pessoas e escrevendo o livro, concluí que uma biografia não autorizada, na maioria das vezes, torna-se mais confiável", reconhece Jorge Fernando dos Santos.

"E, no caso do Vandré, cuja trajetória foi meteórica e polêmica, acho que não tê-lo entrevistado para escrever o livro foi até salutar. Os fatos em torno dele nunca são conclusivos e certamente ele tentaria dar uma versão definitiva", acrescenta o autor.

O que temos, portanto, é o ponto de vista de quase 50 entrevistados, combinado com pesquisa de documentos, filmes e reportagens. Também aparecem nas referências livros como o recente Uma Canção Interrompida, de Vitor Nuzzi, obra também biográfica e igualmente não autorizada.

Roteiro cinematográfico

Para alinhavar o volume de informações que levantou, o autor dividiu o livro em 18 capítulos e optou por contar a história de Vandré no tempo presente. Aproximando a narrativa de um roteiro cinematográfico, ele tentar colocar o leitor no centro dos acontecimentos.

A primeira cena focaliza o fatídico 29 de setembro de 1968, dia em que a final do terceiro Festival Internacional da Canção levou quase 30 mil pessoas ao Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Caminhando, de Geraldo Vandré, sai do estádio derrotada pela Sabiá de Chico Buarque e Tom Jobim, interpretada pelas irmãs Cynara e Cybele. Mas a música do compositor paraibano acaba virando hino, ao traduzir o sentimento de uma geração oprimida pelo regime militar.

Mas o jornalista mineiro sugere ao leitor ampliar o olhar sobre o universo musical de seu biografado. "Vandré tem uma obra magistral, pouco conhecida do grande público. Caminhando é sua canção mais primária, do ponto de vista musical, feita com apenas dois acordes. Para mim, Disparada, feita em parceria com Theo de Barros, é sua grande obra-prima", opina.

Loucura e lucidez

Sem se descolar do contexto político e social do País, o "filme" também dá conta da relação de Vandré com a família e amigos, acompanhando sua história até o tempo atual. Na medida do possível, claro, já que há anos o artista adotou a reclusão como estilo de vida.

Uma das raras vezes em que esteve com um jornalista foi em 2010, quando respondeu às perguntas de Geneton Moraes Neto, de O Globo. Na entrevista, incluída na iconografia, ele chega a dizer que "ficou fora dos acontecimentos" e que conseguiu ser "mais inútil do que qualquer artista".

Jorge Fernando se permite um exercício de imaginação para traçar um perfil do Dr. Geraldo Pedrosa de Araújo Dias - este era o verdadeiro nome do músico e advogado - nos dias atuais.

"Acho que ele pratica uma espécie de desobediência civil. Ele não vota e não participa de eventos ou discussões políticas. Tem a personalidade humanista, alheio às questões ideológicas, que muitas vezes resvalam na demagogia. Penso que ele viu o diabo de perto e não gostou", avalia Santos.

"Acho que há muito tempo ele já previa o caos político que estamos vivendo hoje. Portanto, atrás da sua aparente loucura, Vandré é mais lúcido que a maioria de nós", acrescenta o autor.

