Livro novo de Chico Buarque sai em novembro

O novo romance de Chico Buarque - que ainda não teve título ou temática revelados pela editora Companhia das Letras - deve sair no próximo dia 14 de novembro. A editora ainda prometeu para segunda-feira, 3, um vídeo em que o cantor, compositor e escritor vai ler um trecho do livro, e também a capa e o título.

Este será o primeiro título de Chico Buarque desde Leite Derramado, vencedor do Prêmio Jabuti de livro do ano em 2010. Chico estreou na literatura no Suplemento Literário do jornal O Estado de S. Paulo em 1966, com o conto Ulisses, mais tarde incorporado ao songbook A Banda. Fazenda Modelo é o primeiro livro, de 1979. Estorvo (1991), Benjamin (1995) e Budapeste (2003) também estão na sua produção literária.

