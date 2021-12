Livro mostra tipos saídos das canções de Caymmi

Pescadores, baianas, ialorixás e mulheres sambadeiras ganharam corpo nos versos de Dorival Caymmi (1914- 2008) e ultrapassaram as fronteiras do estado. São essas algumas das figuras que Marielson Carvalho apresenta no livro Caymmianos: Personagens das Canções de Dorival Caymmi (R$ 80). A obra será lançada nesta quinta-feira, 3, às 18h30, no Espaço Cultural da Barroquinha.

"Caymmi faz música a partir de uma visualização de um personagem, seja ele real ou imaginário. Até os 23 anos, o músico viveu em Salvador e apreendeu muito das memórias e narrativas baianas", conta o professor de Literatura da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

No lançamento, o autor participa de um bate-papo e sessão de autógrafos. A noite também contará com pocket show com os músicos Cláudia Cunha e Carlos Barros, que irão interpretar canções do baiano que inspiraram o livro.

Pesquisador da obra de Caymmi há 17 anos, Marielson Carvalho dividiu o livro em dez capítulos, cada um com alguns perfis de personagens que inspiraram o músico, entre conhecidos ou não.

"São um pouco de ensaio, de crítica literária, mas também carrego no texto um pouco de minha própria memória. Além de contar as histórias dos personagens, por ser pesquisador de cultura popular e literatura, também analiso as relações etnorraciais, de gênero, culturais e sociais no período em que Caymmi viveu em Salvador". Carvalho lançou em 2009 a biografia crítica Acontece que eu Sou Baiano: Identidade e Memória Cultural no Cancioneiro de Dorival Caymmi (Eduneb).

Tantos personagens

A história de João Valentão, um dos mais famosos da canção caymmiana, é contada em um dos capítulos. "Ele existiu de verdade, chamava-se Carapeba, um pescador, negro, de Itapuã, conhecido na comunidade. Caymmi confessou para mim que Carapeba era um ídolo dele, o via como a imagem do pescador herói".

Maurinho, Dadá, Zeca, Chico Ferreira e Bento são outros anônimos que aparecem nas composições do músico e no livro. "Caymmi sabia da importância desses pescadores para a comunidade. Quando um morreu na pescaria, a festa de Terno de Reis ficou sem brilho, porque era ele quem fazia o boi".

Baianas de Tabuleiros é o capítulo dedicado às mulheres que fazem comida que aparecem nas músicas A Preta do Acarajé, Vatapá e Acaçá. "O livro também resgata a memória cultural de Salvador. Caymmi, a partir da memória afetiva, aprendeu essas narrativas e colocou nas suas canções. Quando se fala da baianidade de Caymmi se fala de um passado que ele viveu".

Já as histórias das Baianas de Balangandãs vieram da vivência do jovem Caymmi em festas populares. "O tio dele era ourives e fazia os balangandãs das baianas que frequentavam o Bonfim. Eram mulheres que tinham posses, geralmente mães de santo. Ele as chamava de mulheres negras de partido alto".

No capítulo Ialorixás, o livro fala da relação do músico com o candomblé por meio dos perfis de duas líderes da religião na Bahia: Mãe Menininha do Gantois e Mãe Stella de Oxóssi, do Ilê Axé Opó Afonjá. "Ele transitava entre essas duas casas. Era Obá de Xangô no Afonjá, onde tinha compromissos. E tinha uma relação de afeto com o Gantois", explica.

Já Modinha para Gabriela inspirou-se no personagem de Jorge Amado, mas, para Marielson Carvalho, também tem muito de Caymmi. "A Gabriela de Caymmi tem uma coisa mais ingênua. Eu falo que são quatro Gabrielas: a de Jorge, a de Gal Costa (intérprete da música), a de Sônia Braga (atriz) e a de Caymmi. Cada uma tem uma especificidade, uma característica, mas todas têm a ver com o universo interiorano de Ilhéus, da menina ou da mulher".

Visuais

Além de trabalhos do próprio Caymmi, a publicação é ilustrada por dez artistas, como Juarez Paraíso, Juraci Dórea, Goya Lopes, J. Cunha, Adenor Gondim, Hirosuke Kitamura, Ieda Oliveira, Elias Santos, Anderson AC e Felipe Goes, além do próprio músico.

"É um livro de arte, literatura e música. Tem uma paleta de gêneros, de estéticas, de cores, de gerações. Quis fazer uma reunião de artistas plásticos de diferentes experiências. Elias Santos fez uma Gabriela hermafrodita. É uma ousadia que vai surpreender".

O livro sai pela Editora da Universidade do Estado da Bahia e tem patrocínio da Braskem.

