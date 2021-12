Livro mostra os bastidores do Porta dos Fundos

Nem foi preciso criar ficções: a comédia da vida real já rende matéria-prima suficiente. Isto o grupo de humor Porta dos Fundos sabe de cor e salteado, tanto pelos vídeos produzidos para o Youtube quanto pela nova aposta da turma, Porta dos Fundos - O Livro (Sextante, 240 páginas, R$ 49,90).

A obra reúne 37 roteiros dos vídeos e apresenta fotografias das cenas, diálogos e um breve comentário sobre a ideia que inspirou cada um deles, para que os fãs da série no Youtube saibam mais sobre os bastidores dos vídeos assistidos.

Ao todo, o canal Porta dos Fundos no Youtube conta com mais de 4,5 milhões de assinantes, e seus vídeos já tiveram mais de 370 milhões de acessos (e os números continuam crescendo enquanto esta matéria é lida).

Inspiração

No início de cada capítulo, o leitor encontra um QR Code que leva diretamente ao vídeo correspondente àquele roteiro no Youtube. O prefácio do livro é assinado pelo escritor Luís Fernando Veríssimo, que no texto elogia o talento do grupo em se aproveitar de situações cotidianas para fazer humor: "A turma do Porta não se priva de apelar, vez por outra, para fantasias - de super-heróis, de profetas barbudos, de Jesus Cristo -, mas a maior parte do seu humor é feito por pessoas normais em roupa de todo dia (em situações anormais e dementes, é verdade, mas poderiam ser você e eu)."

Dentre as situações do cotidiano que inspiram os roteiros dos vídeos presentes no texto, estão casamento, aniversário na empresa, término de namoro e até mesmo pedido de comida no restaurante Spoleto, no qual o cliente escolhe um por um os ingredientes de seu prato.

Outros, por sua vez, mostram situações que invertem clichês, como o do marido que surpreende a mulher com o amante. Em vez disso, o Porta dos Fundos mostra o amante que termina o relacionamento depois de descobrir que a mulher tem uma família.

Fã dos vídeos, a publicitária Gabriela Simões conta que o que mais a atrai na Porta dos Fundos é a utilização do humor em situações do cotidiano. Para ela, outro ponto forte é que os vídeos são lançados no Youtube. "A rapidez do canal ajuda muito em abordar temas que estão acontecendo agora, isso é muito legal. Gosto de vários vídeos, acho o trabalho deles fantástico".

O livro é assinado pelos autores Antonio Pedro Tabet, Fábio Porchat, Gabriel Esteves, Gregorio Duvivier, Ian SBF e João Vicente de Castro. Alguns deles já eram ligados ao humor, como Tabet, que é criador do site humorístico Kibe Loco (www.kibeloco.com.br), e Fábio Porchat, que se apresenta pelo país afora em shows de stand-up comedy.

Um dos sócios-fundadores, editor, diretor e roteirista do Porta dos Fundos, Ian SBF conta que, apesar de ter imaginado que a ideia dos vídeos daria certo, não sonhava ir tão longe. "Nesse nível, era impossível de imaginar. Até hoje a gente tenta entender como um canal do Youtube virou algo assim tão grande", diz.

Ian atribui o sucesso dos vídeos não somente à abordagem de temas cotidianos, mas também ao olhar que o grupo dá a estes. "Fazemos pensando no que gostaríamos de assistir na televisão. Fazemos com cara de público, acho que se os espectadores escolhessem fazer algo, talvez fizessem parecido com o Porta dos Fundos", afirma ele.

Ele conta que seu vídeo preferido é o Logout, no qual o marido esquece o Facebook logado no computador de casa e se desdobra para tentar distrair a mulher para que ela não leia suas mensagens.

Assista ao vídeo Logout, o preferido de Ian SBF:





Mariana Paiva Livro mostra os bastidores do Porta dos Fundos

