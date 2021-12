Livro infantojuvenil 'Zula, A Guerreira' é lançado neste sábado

O lançamento do livro de Marcos Cajé - mestre em História da África, da diáspora e dos povos indígenas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb) -, 'Zula A Guerreira', um livro infantojuvenil, ocorre no próximo dia 10, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, situado na praça Castro Alves, no centro de Salvador.

O livro proporciona uma leitura singular acerca dos saberes das culturas afrodescendentes e ao leitor uma narrativa prazerosa que encanta com foco dos costumes e mistérios africanos, no processo construtivo da história da cultura negra.

Esse livro é uma história que se passa em um país do continente africano, Nigéria. Onde se encontra Zula e uma princesa, Zula se torna uma guerreira para salvar sua grande amiga, a princesa.

Mesmo contra as normas sociais que não permite uma mulher ser guerreira, ela se fortalece a cada dia para combater os mistérios ocultos e sociais da sua cultura. Zula é sinônimo de força e perseverança, que deve estar presente no dia a dia de uma criança.

