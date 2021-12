Livro inédito do autor de 'O Senhor dos Anéis' é lançado em Salvador nesta 5ª

Famoso pela trilogia "O Senhor dos Anéis", chega às livrarias nesta quinta-feira, 30, a obra inédita do escritor J.R.R. Tolkien: "A Queda de Gondolin".

O livro, que foi editado pelo seu filho Christopher Tolkien, será lançado de forma simultânea mundialmente. Em Salvador, o evento ocorre na Livraria Saraiva do Shopping da Bahia às 20h.

Trazendo manuscritos e rascunhos de Tolkien, o livro começou a ser escrito em 1916, e é o último dos três Grandes Contos dos Dias Antigos e o primeiro conto da Terra Média escrito pelo autor.

As ilustrações são assinadas novamente pelo inglês Alan Lee, artista ganhador de diversos prêmios que retrata o mundo de Tolkien há mais de 30 anos.

Sinopse

A Queda de Gondolin narra a jornada de Tuor rumo à cidade secreta de Gondolin, refúgio élfico do povo do Rei Turgon. Contra a bela cidade, levanta-se Morgoth, o Inimigo Sombrio, com seu exército de seres malévolos.

