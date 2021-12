Livro inédito de Tolkien será lançado em 2017

Um novo livro de J. R. R. Tolkien - o autor de O Senhor dos Anéis - será publicado em 2017: a história de amor entre o mortal Beren e a elfa Lúthien será levada ao público pela editora HarperCollins. A história significava tanto para Tolkien (1892-1973) que os nomes dos personagens estão gravados em seu túmulo e no da esposa, em Oxford, de acordo com o The Guardian.

A história, que se passa na Terra Média (cenário das obras mais famosas do autor) foi escrita em 1917 e nunca publicada de maneira independente. "É um elemento essencial na evolução de Silmarilion", disse a editora em um comunicado. O livro é a tentativa do filho do autor, Christopher Tolkien, de "extrair a história de Beren e Lúthien do trabalho em que estava inserido".

O livro, editado por Christopher, será lançado no 10º aniversário da publicação de The Children of Húrin, o último lançamento do autor sobre a Terra Média.

