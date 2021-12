Livro 'Homem significante' reúne literatura e psicanálise

O psicanalista Antônio Carlos Caires Araújo lança o livro ‘Homem Significante’ no dia 1º de fevereiro, às 17h, na Associação Bahiana de Medicina (ABM). O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

O romance, que apresenta a história de Carlyle e Lene, é um encontro da psicanálise com a literatura. Nessa junção, o autor realiza o percurso analítico do sujeito com os seus sintomas, a sua subjetividade, a sua psique, os seus conflitos e o reconhecimento dos seus avanços.

A narrativa, construída na terceira pessoa, se desenvolve em 24 capítulos, tecidos entre o real e o imaginário, por meio dos personagens principais.

