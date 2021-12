Livro 'Falta de Educação gera Corrupção' será lançado nesta quarta

Será lançado nesta quarta-feira, 29, às 19h, o livro “Falta de Educação gera Corrupção”, do fundador do grupo Ser Educacional, o empreendedor Janguiê Diniz. O lançamento acontece no Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), no bairro da Pituba, e a entrada é gratuita.

“A corrupção é um dos maiores problemas na atualidade e enganam-se aqueles que pensam que este é um problema ligado apenas à política. Na prática, ser corrupto é utilizar poder ou algum tipo de facilidade para conseguir vantagens que atendam aos próprios interesses ou de familiares e amigos. Entretanto, ao contrário do que costumamos ouvir, acredito que é uma generalização abusiva dizer que o brasileiro, em sua essência, é corrupto”, explica Janguiê.

