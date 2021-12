Livro fala da intimidade de Gianecchini e de temas polêmicos

O livro Giane - Vida, Arte e Luta de Guilherme Fiuza, editado pela Primeira Pessoa, expõe aos leitores, além da luta do ator contra o câncer, aspectos polêmicos da vida do intérprete, que atualmente integra o elenco da novela Guerra dos Sexos.

E um ponto forte do livro é justamente este: não se esquivar a temas controversos, como os boatos da homossexualidade de Gianecchini (com versões de que teria um caso com o filho caçula da jornalista Marília Gabriela); os conflitos e barreiras emocionais com o pai; a época de total desbunde no Carnaval de Salvador e alguns problemas provocados em gravações, que deixaram sequelas físicas no belo ator.

Na obra, são relatado, por exemplo, fatos graves que aconteceram durante as gravações da novela Esperança, de Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar em 2002. Giane teve quatro dentes frontais quebrados pela atriz Ana Paula Arósio, durante ataque de ciúme da personagem.

Com fotos ilustradas sobre a cena, o autor comenta sobre a novela: "... num ataque de ciúmes de sua personagem, Ana Paula Arósio destrói com uma barra de ferro a estátua feita pelo namorado, que tenta contê-la. Na luta, a barra quebra quatro dentes de Giane. A cena sangrenta foi ao ar sem cortes", relata.

O livro de Fiuza, autor de Meu Nome não é Johnny e Bussunda - A Vida do Casseta, intercala lembranças do passado (a infância em Birigui, no interior de São Paulo) com fases do tratamento médico, sem esquecer a época em que trabalhava como modelo de prestígio internacional, período em que conheceu a apresentadora Marília Gabriela, com quem foi casado durante oito anos.

Não escapou do autor o relato de Gianecchini sobre o assédio de fãs desde a estreia na Globo, em Laços de Família (2000), quando ainda não se sentia seguro como intérprete.

É mostrada, na obra, a personalidade forte de Giane, que enfrentou muitas críticas negativas antes de ser reconhecido o seu talento, com aval de diretores consagrados como José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, Gerald Thomas, Marília Pêra, dentre outros.

Catéter

Fatos sobre a doença de Gianecchini demonstram o quanto o ator sofreu. Na mesa de cirurgia, teve a veia cava perfurada, resultando em hemorragia de grandes proporções, além de uma parada cardíaca. E como enfrentou também as especulações de que estaria com Aids.

O autor mostra o lado sedutor de Gianecchini, que teria fascinado até Carla Bruni no tempo em que ainda eram modelos. Bruni, casada com Nicolas Sarkozy, foi a primeira-dama da França entre 2008 e 2012.

Fiuza, que levou quatro meses para entregar o livro à editora, conta em nota que foram 50 horas de entrevistas com Ginaecchini e com autores, diretores, médicos, familiares e amigos.

Carnaval baiano

Entre as curiosidades, o autor fala do Carnaval baiano vivido por Giane aos 34 anos. "Em Salvador, durante os seis dias que abalaram o (seu) mundo, Giane fizera de tudo, menos dormir. Não dava tempo.

Trio elétrico, festa, cama a dois, barco, festa, trio elétrico, cama a mais de dois, praia, cerveja para rebater a vodca, sol, lua e cama".

O início do boato da homossexualidade de Giane teria origem na relação dele com uma mulher casada. Com a descoberta do marido, a mulher teria dado esta explicação. O livro não é nenhuma obra-prima, mas, bem escrito, tem o mérito de equilíbriar qualidades e defeitos do artista.

