Livro é lançado para homenagear 90 anos de Dias Gomes

Romancista, dramaturgo, escritor de telenovelas e membro da Academia Brasileira de Letras, o baiano Dias Gomes (1922 - 1999) se vivo fosse completaria, nesta sexta-feira, 19, 90 anos. Neste dia, Mayra e Luana Dias Gomes, filhas dele, lançam nacionalmente o livro Dias Gomes, pela editora Azougue.

Trata-se de uma compilação de depoimentos e entrevistas dadas pelo autor desde os anos 60 até o final dos anos 90, quando morreu em um acidente de carro. "São depoimentos sobre televisão, teatro, política, censura, e também um pouco da sua vida pessoal. O livro acompanha a evolução de suas ideias, e através disso, conta também a história do Brasil - tudo na voz dele", informa Mayra.

Diretores teatrais de Salvador reconhecem a importância do autor, que também renovou a televisão brasileira e foi sucesso no cinema. A última peça montada com texto de Dias Gomes na cidade foi A Invasão, direção de Harildo Déda, encenada em 2007, com elenco de formandos da Escola de Teatro da Ufba.

"Foi um ato político. Sem teatro - o Martim Gonçalves estava sendo reconstruído a passos lentos -, resolvemos, por sugestão do cenógrafo Maurício Pedrosa, montar a peça em meio aos escombros como protesto", conta o diretor.

Harildo destaca que Dias Gomes se iguala a Ariano Suassuna no quesito de fazer um teatro ao mesmo tempo regional e universal. Já Fernando Guerreiro, que no início da década de 1980 montou O Santo Inquérito, outra grande obra do autor, frisa que "Dias Gomes tem uma assinatura autoral".

Realidade brasileira - Guerreiro diz que o dramaturgo levou para a televisão a realidade brasileira, abordou o fantástico em obras como Saramandaia e criou grandes obras teatrais, como O Pagador de Promessas (transposto para o cinema e vencedor da Palma de Ouro em Cannes, em 1962).

"Ousado, driblou a censura e, coerente, nunca abandonou suas convicções políticas", reforça. O encenador lamenta que, infelizmente, na Bahia, o autor passe por um período de esquecimento, mas acredita na mudança deste quadro, que haja um revival.

Mayra Dias Gomes diz que a mídia é quem está precisando se lembrar dele. "Há uma nova geração que nunca ouviu falar de Dias Gomes, que nunca teve a oportunidade de vê-lo na televisão, e que precisa conhecer sua história e sua importância para a cultura brasileira". "Sua obra precisa ser relembrada por todos os brasileiros, não somente pela Bahia", prossegue.

No topo da modernidade - O diretor Luiz Marfuz opina que falta um reconhecimento maior para o dramaturgo na Bahia. "Dias Gomes, que tem uma grande importância para a dramaturgia brasileira e renovou a dramaturgia televisiva, é um escritor injustiçado, pouco reconhecido em sua própria terra".

Para Marfuz, a obra de Dias Gomes, a exemplo de O Pagador de Promessas, o coloca no topo da modernidade. "Veja que já ali se discute a espetacularização da notícia, a intolerância religiosa e política". E complementa: "Ele trouxe brasileiros de diversas camadas sociais para o centro da cena".

O cubano Luis Alonso, que encenou em Salvador a peça Branca, inspirada na obra O Santo Inquérito, destaca a preocupação social na obra do autor e os brilhantes diálogos. Na TV, as novelas de Gomes, O Bem-Amado, Saramandaia e Roque Santeiro, foram marcantes.

