Livro do historiador baiano é publicado na China

O intelectual baiano Luiz Alberto Moniz Bandeira, mais uma vez cujo trabalho é reconhecido internacionalmente, comprova sua importância ao se tornar um historiador brasileiro a ter um livro publicado na China. Este mês, Formação do Império Americano (Da Guerra Contra a Espanha à Guerra no Iraque) foi lançado em mandarim pela Renmin University Press Co, uma das maiores universidades da China, com tradução do conselheiro cultural Shu Jianping.

"Essas publicações mostram a transcendência da minha obra. Já publiquei na Alemanha, Argentina, Chile, Rússia, Estados Unidos e Cuba", contou Moniz Bandeira em entrevista cedida por telefone da cidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha. A partir do trabalho desenvolvido em Formação do Império Americano (publicado no País em 2005), Moniz Bandeira foi eleito Intelectual do Ano 2005 pela União Brasileira de Escritores (UBE) e ganhou o Troféu Juca Pato.

Neste livro, que está na quarta edição brasileira, o autor defende as teorias de Karl Kautsky, que previu em 1914 o advento do ultraimperialismo, em oposição ao pensamento de Lenin.

Aos 77 anos de idade, Moniz Bandeira continua produzindo: lança em setembro A Segunda Guerra Fria, da Eurásia às Revoluções no Oriente Médio e África do Norte. "É uma espécie de complementação e aprofundamento de Formação do Império Americano", explica Moniz Bandeira.

Em 2013, o baiano participa da Feira do livro de Frankfurt, onde lança a segunda edição alemã de O "Milagre Alemão" e o Desenvolvimento do Brasil (publicado pela primeira vez no Brasil em 1994).

Colaborador - Luiz Alberto Moniz Bandeira é um dos mais antigos colaboradores de A TARDE. Aos 16 anos o escritor começou a escrever artigos para os cadernos de literatura e opinião do jornal. "Uma vez publiquei em A TARDE uma entrevista exclusiva de Pablo Neruda", lembra.

Bacharel em Direito, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor aposentado da Universidade de Brasília, Moniz Bandeira vive na Alemanha desde 1996.

O historiador veio pela última vez a Salvador em 2009 para receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia. Além deste, o intelectual coleciona os títulos de Doutor Honoris Causa das Faculdades Integradas do Brasil - UniBrasil, de Curitiba, Paraná, Cruz do Mérito - Primeira Classe, concedido pelo governo alemão Comendador da Orden de Mayo (Argentina) e Grande Oficial da Ordem de Rio Branco, oferecida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

adblock ativo