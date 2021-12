Livro de Roque Ferreira faz declaração de amor ao samba

Roque Ferreira não esquece de sua avó, que cantava sambas-de-roda enquanto lavava roupa na beira de uma represa em Nazaré das Farinhas, ele ainda pequeno. Simples assim, ele achou que seria fácil transformar essa memória em livro, ainda mais com um lastro de mais de 40 anos de carreira como compositor do gênero. Ledo engano.

"Quando eu me dispus a fazer o livro, a ideia era reunir alguns sambas-de-roda, só fazer uma colheita e registrar num disco. Rapaz, quando eu meti a mão, vi que não tinha como fazer só isso", ele confessa, em conversa com nossa reportagem.

E foi assim que Terreiros de Samba-Chula evoluiu de um olhar puramente estético para "uma abordagem etnográfica, histórica e social da música que os negros faziam nos partidos e engenhos de cana-de-açúcar do Recôncavo Baiano", como bem explica o subtítulo.

É no próximo dia 11 que ele sai oficialmente do forno, em noite de lançamento para convidados na loja Pérola Negra (Barris), com direito a roda de samba.

Preciosismo e percalços

O primeiro passo foi dado lá atrás, em 2003. A demora, Roque diz, foi tanto pelos percalços enfrentados por uma produção independente, quanto por preciosismo de pesquisador.

"Precisava mesmo. Eu passei seis meses só em Cachoeira. Do candomblé, ninguém queria falar. Eu visitava dez para um se dispor. O pessoal do samba, a mesma coisa. É muito difícil o acesso, eles são blindados. Tive que voltar várias vezes", relata o autor.

Junto com Cachoeira, Santo Amaro e São Francisco do Conde formam o triângulo sobre o qual o autor se debruçou para "colher" os 70 sambas de domínio público registrados no CD que acompanha o livro.

A pesquisa musical caminhou lado a lado com a pesquisa histórica. "Tive que fazer pesquisas sobre o que aconteceu até o samba chegar aqui. São muitas referências, o problema é encontrar os livros. Uns eu consegui comprar em sebos, outros eu pesquisei na biblioteca pública. Fui onde podia ir", conta o pesquisador.

O resultado dessas incursões é uma verdadeira aula, que lança luz sobre aspectos pouco explorados quando se fala em samba, como sua relação com a cultura da cana-de-açúcar, da mandioca e do fumo, além da contribuição dos povos indígenas para a formação do arcabouço no qual o samba-de-roda está inserido.

Áqui vale destacar a habilidade do autor em costurar referências bibliográficas das mais densas com relatos póeticos em primeira pessoa, que por vezes dão à narrativa um tom quase cinematográfico. "Esta monografia é antes uma carta de amor", ele entrega, logo na introdução.

Nada supera, porém, a reprodução dos diálogos travados pelo autor com figuras como a historiadora Zilda Paim, dona Dalva Damiana, fundadora do Samba-de-Roda Suerdick, e Mãe Filinha, mais velha integrante da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte.

Enquanto Terreiros de Samba-Chula inicia sua trajetória, Roque Ferreira já tem outros cinco livros prontos para ir para o prelo, três romances e um de conto. Os mouros, ele adianta, são o tema do próximo.

