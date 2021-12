Livro de Florisvaldo Mattos reflete dor e aflição do Brasil

No conjunto de poemas de um livro que o poeta Florisvaldo Mattos está preparando para possível lançamento no fim do ano, há dois que tratam de tragédias do futebol brasileiro no passado, "quase na tecla de sofrimento que a torcida brasileira enfrenta nos dias de hoje", palavras dele. Os poemas se reportam a disputas de um campeonato sul-americano (1946) e à Copa do Mundo de 1950, no Maracanã, perdida para o Uruguai.



O livro, que reúne uma série de novos poemas, sairá pela Caramurê Publicações, selo dirigido pelo artista plástico Fernando Oberlaender. Com o título de Sentidos + Sentidos, quer o autor "estabelecer elos entre o sensorial e o conjetural, que permite múltiplas indicações subjetivas, desde que a maioria dos conteúdos, expressos em formas diversas, se consuma na esfera do existencial, compreendendo temas memorialísticos de vivências juvenis, como outros de desenho fantástico". Na quase totalidade, é uma homenagem à reverenciada tradição do verso decassílabo.

