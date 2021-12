Livro de ficção espírita traz batalhas e reencarnações em Salvador

Imagine que um importante personagem da história do mundo reencarnou e você tem a oportunidade de conhecê-lo. Essa é a trama do livro Vindices - O Despertar de Hórus, no qual personagens históricos reencarnam em tempos contemporâneos. Primeiro volume da Trilogia Vindices, a ficção espírita é ambientada em diversas cidades, entre as quais, Salvador, e traz suspense e batalhas em seu enredo.

O lançamento acontecerá às 19h30 desta quarta-feira, 30 de maio, na Cervejaria Amada, localizada no Caminho das Árvores.

O livro é a primeira obra do escritor J. Neves. Casado e pai de duas filhas, ele divide o tempo entre a área comercial no segmento turístico e a paixão pela escrita. Eterno apaixonado pela literatura espírita, o autor está muito feliz com o lançamento do livro. “É uma obra de ficção costurada com fatos históricos", afirma.

Sobre o livro

Marvin é um jovem de 18 anos, órfão de pai e mãe, que se vê confrontado por uma realidade que ele jamais imaginou viver. Subitamente, a responsabilidade e os mistérios do universo espiritual, o mundo dos mortos, se colocam diante dele.

Entre suas descobertas, espíritos dedicados a manter o equilíbrio entre os dois mundos e que se valerão das armas que possuírem para cumprir seus objetivos. Reencarnações de personagens da história mundial se apresentarão em sua jornada, uns a seu favor, outros contra.

Passagens por regiões umbralinas, colônias espirituais elevadas e também pelo mundo físico, tornarão a aventura de Marvin, nessa nova descoberta, uma sequência surpreendente de acontecimentos. Desde o início da civilização humana, o confronto milenar entre espíritos tão poderosos nunca esteve tão próximo de se repetir. Marvin precisará escolher um lado.

