Livro de Drauzio Varella combina dicas de saúde com recomeço

Em seu mais novo livro, o médico Drauzio Varella dedica mais de 200 páginas a temas ligados à corrida. São lesões osteomusculares pra cá, percentagem de dor nos joelhos pra lá, incidência de bolhas nos pés acolá.

Ou seja, a leitura do livro - que traz no subtítulo O exercício, a cidade e o desafio da maratona - é uma promessa de tortura para quem joga no time do sedentarismo. Mas não é bem assim.

O primeiro indício de que vale a pena ultrapassar a introdução é a informação de que o autor, que virou celebridade de rádio e TV por popularizar a medicina, só começou a trilhar o caminho das maratonas há 20 anos.

Basta fazer a conta. Se hoje ele tem 72 anos, significa que já tinha passado dos 50 quando correu pela primeira vez a Maratona de Nova York, a mais famosa do planeta, com seus 42 quilômetros.

É aí que o leitor percebe que o autor do best seller Estação Carandiru não está falando apenas de atividade física. Em meio a estudos científicos e conselhos médicos, o que Drauzio Varella nos conta é uma história de luta contra sua própria derrocada.

A deixa, ele conta, foi dada por um velho amigo, funcionário público aposentado, que lhe lançou uma setença aos 49 anos: "Ano que vem, cinquenta, idade em que tem início a decadência do homem".

O que se segue é a descrição dos primeiros treinos, ainda claudicantes em método e disciplina, que renderam ao "atleta" até a pecha de "louco" - isso ele ouviu do próprio pai.

Tormento?

O melhor é que o escritor não discorda. Em vez de ostentar a bandeira dos vigoréxicos (é o nome que se dá aos viciados em atividade física), ele confidencia aos meros mortais que nem tudo são flores.

"Passados mais de vinte anos, meu primeiro quilômetro ainda é dominado por um único pensamento: não há o que justifique um homem passar pelo que estou passando", registra, ao falar do "tormento que é levantar da cama de madrugada para correr".

O autor vai além. "Por que tanta gente reconhece que a atividade física é essencial para a saúde mas não consegue abandonar a vida sedentária? Por uma razão simples: praticar exercícios vai contra a natureza humana", reconhece.

"Nosso ideal é o almoço de domingo, em que comemos até não mais poder e levantamos da mesa para chafurdar no sofá (os mais descarados, na cama). Assim agimos porque animal nenhum desperdiça energia. Alguém já viu uma onça dando um pique no zoológico ou uma girafa correndo depois do almoço para perder a barriga?", ironiza o cientista.

De NY à Cracolândia

O tom descontraído de bate-papo é uma boa isca para fisgar leitores de todas as disposições.

Os atletas de plantão hão de se deleitar com os relatos sobre o antes, o durante e o depois das principais competições das quais o médico-maratonista já participou. Além de Nova York, Boston e Tóquio estão na lista, mas a Floresta da Tijuca, o Parque Ibirapuera e até a Cracolândia servem de cenário para os episódios.

De repente, até aqueles que sempre preferiram o conforto do sofá podem se inspirar nas boas histórias que o livro traz e ensaiar um novo passo.

"Correr: O exercício, a cidade e o desafio da maratona" custa R$ 29,90 (Foto: Divulgação)

adblock ativo