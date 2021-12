Livro de contos de Gláucia Lemos será lançado na ALB

A escritora Gláucia Lemos lança nesta quinta-feira, 23, às 19 horas, na Academia de Letras da Bahia - ALB, o livro de contos Todas as Águas. Com orelha do escritor Aramis Ribeiro Costa e prefácio da escritora Gerana Damulakis, respectivamente ex-presidente e atual presidente da ALB, a obra reúne 12 contos com temática no elemento água. Alguns deles já foram publicados anteriormente.

Os textos falam sobre águas de chuva, de rios, dos mares e até das lágrimas. O livro é o 38º da escritora, que durante o longo período que ficou sem publicar contos lançou romances e muita literatura infantojuvenil. Ela também conquistou prêmios e foi convidada a ocupar uma cadeira na Academia de Letras da Bahia. Na abertura do evento, Gláucia fala sobre a sua trajetória no gênero conto.

