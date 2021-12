Livro de autor baiano ganha versão na Itália

O livro "O Menino e o Trio Elétrico", do escritor baiano Cyro de Mattos, acaba de ser publicado na Itália, pela Editora Romar, com ilustrações da brasileira Petra Elster e tradução da poetisa italiana Mirela Abriani.

A narrativa infantil "O Menino e o Trio Elétrico" conta a história de Chapinha, um menino negro, de oito anos de idade, que vende amendoim torrado nos ônibus de Salvador para ajudar no sustento a mãe e a avó, que moram numa casa pobre perto do Dique do Tororó e vivem com dificuldades. Ele sonha em brincar um dia o Carnaval em um desses blocos de arrombaque saem atrás do trio elétrico, com seus astros famosos, mas não consegue porque o abadá.

O livro foi publicado no Brasil pela Editora Saraiva, coleção Mindinho e Seu Vizinho, e já se encontra disponível como e-book. A obra conquistou em 2008 o Prêmio Maria Alice de Lucas, da União Brasileira de Escritores, seção do Rio de Janeiro, Seção do Rio do Janeiro.

