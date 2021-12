Livro Cravo na Carne fala sobre a mulher-faquir baiana

A arte do faquir, nome dado ao indivíduo que se exibe, submetendo-se a suplícios e jejuns alimentares para dar provas de resistência às dores físicas, não é exclusiva do gênero masculino. No Brasil, várias faquiresas movimentaram a cena artística com performances deste gênero.

A vida destas faquiresas é justamente o tema do livro Cravo na Carne - Fama e Fome, dos pesquisadores Alberto de Oliveira e Alberto Camarero, de São Paulo. A obra, que será lançada em agosto, destaca a baiana Georgina Pires Sampaio (1917-1985), uma mulher à frente de seu tempo.



"Georgina, que foi alvo de preconceitos, provocou muitos escândalos com suas atitudes não-convencionais e libertárias. Anunciada sempre como bailarina exótica ou rival de Luz del Fuego, ela ganhou diversas vezes manchetes nas primeiras páginas dos jornais, muito mais pelas confusões que provocava com suas cobras e seu corpo, do que por sua arte, vista como imoral", afirma Alberto de Oliveira, coautor da obra.

Suzy King

"O primeiro nome artístico de Georgina, quando veio para São Paulo em 1938, foi Diva Rios. Nessa época, ela cantava sambas e marchas em dancings e cabarés. Mais tarde, no Rio de Janeiro, onde morava em um apartamento em Copacabana, ela passou a dançar com serpentes e adotou o nome artístico de Suzy King", destaca o pesquisador, 23 anos, que é estudante de História da Universidade Paulista (UNIP), em Jundiaí.



"Como Suzy King, ela se tornou faquiresa, mulher-faquir, e se exibiu durante muitos anos jejuando por longos períodos encerrada em uma urna de vidro, deitada sobre pregos, cercada por suas cobras, cobrando ingresso de quem quisesse vê-la nessa prova de fome e tortura", complementa. O livro é fruto do Prêmio Carequinha, edital da Funarte, que recebeu patrocínio de um pouco mais de R$ 29 mil.



"Tudo começou quando conheci o cenógrafo Alberto Camarero, 65. Ele me disse que, quando criança, viu uma faquiresa se exibindo em uma urna de vidro e ficou muito impressionado. Me pediu para ajudar nas pesquisas sobre ela e daí surgiu o livro a quatro mãos", afirma Alberto de Oliveira.

Falsas identidades

A obra se debruça sobre onze faquiresas, inclusive a pernambucana Verinha, que viveu anos na memória de Camarero, mas é Georgina ou Suzy King que tem grande destaque pela história de vida e, inclusive, ilustra a capa do livro.



Alberto de Oliveira conta que em 1966 Georgina, que declarava ser gaúcha, tirou uma falsa identidade em Curitiba e passou a se chamar Jacuí Japurá Sampaio, se dizendo nascida em Manaus, no Amazonas.



Depois foi para o México, onde se apresentava como Yacui Yapura, la Reina del Amazonas, encantadora de serpientes. Em 1970, ela se casou com um norte-americano e passou a viver na Califórnia, onde faleceu em 1985 sozinha no trailer onde morava, afirma Alberto de Oliveira, que diz que ela chegou a ter um filho, Carlos, que ele conheceu e que hoje vive nas ruas. "Ele infelizmente não fala sobre a mãe", informou.



Contatos



Alberto solicita aos parentes e conhecidos dela que entrem em contato com ele através do e-mail betodec30@yahoo. com.br ou através dos telefones (11) 94837-2278 e (11) 97057-8452, com qualquer informação.



"Georgina era uma mulher inteligente, muito consciente de seus direitos. Estava à frente de seu tempo, mas foi esquecida pelo preconceito. Ela chegou a escrever uma peça de teatro, que foi censurada pela ditadura", afirma o jovem estudioso.

