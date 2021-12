Livro conta história de Salvador através de imagens

Será lançado na quinta-feira, 26, às 19h, o livro "Salvador, Uma Iconografia Através dos Séculos", de Fernanda Terra, Francisco Senna e Daniel Rebouças. A obra leva o leitor para relembrar os 466 anos da cidade através de mapas, gravuras, desenhos, aquarelas e periódicos do acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

Salvador é mostrada sob a ótica de vários artistas e viajantes que, ao longo dos séculos, retrataram as paisagens, o povo e seus costumes da cidade que foi o mais importante porto do país até o século XIX. A obra estará a venda no lançamento e custa R$ 130.

adblock ativo