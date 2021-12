Livro conta história da Arena Fonte Nova

O arquiteto Marc Duwe lança o livro Arena Fonte Nova - A saga, as histórias e o renascimento do estádio mais emblemático do Brasil, pela BB Editora. Duwe, um dos responsáveis pelo projeto arquitetônico da arena reconstruída para a Copa do Mundo Fifa no Brasil, reúne em 155 páginas depoimentos, fotografias e curiosidades sobre um dos principais símbolos do futebol brasileiro e mundial. O evento de lançamento acontece dia 9 de setembro, às 20h, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo