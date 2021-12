Livro comemorativo aos 100 anos do A TARDE é lançado

Quem se habilita a elencar os acontecimentos mais importantes do último século? Trata-se de uma tarefa árdua, especialmente quando a calculadora nos dá a dimensão de quanto tempo se passou.

Cem anos significam 1.200 meses, sendo 300 bissextos. Para quem gosta de números mais volumosos, podemos falar em 41.100 dias. E, como todos eles ganharam registro em A TARDE, o jornal se antecipa em assumir a missão.

O resultado está impresso nas 200 páginas do livro Um Século de Jornalismo na Bahia: 1912-2012, que ganha lançamento para convidados, nesta quinta-feira, 20, às 19h30, no Palacete das Artes (Graça).

"Na verdade, esta bíblia do jornalismo baiano é uma homenagem à Bahia e aos baianos, que sempre prestigiaram A TARDE, transformando-a em líder de mercado", comenta Ranulfo Bocayuva, jornalista e neto do fundador, Ernesto Simões Filho.

"O público poderá ter acesso a cem anos intensos e interessantes de história testemunhada pelo jornal", acrescenta o jornalista, que coordena as comemorações do centenário do jornal, iniciadas em setembro com a exposição Um Século de Inovações.

Evolução - Na editora Solisluna, coube à equipe comandada por Valéria Pergentino peneirar o vasto material garimpado no Centro de Documentação de A TARDE, além de arquivos públicos.

"Não deu para contemplar tudo, é um relato resumido que privilegia os principais fatos noticiados pelo jornal. Mas é interessante observar a evolução gráfica e tipográfica", destaca a editora de conteúdo.

Na direção de arte, Valéria contou com a parceria do artista gráfico Enéas Guerra. "O resultado ficou ótimo porque une jornalismo e história e virou um livro de pesquisa. É para o jornalismo da Bahia se orgulhar", defende Guerra.

Para viabilizar o projeto - uma imponente publicação com capa dura e tratamento gráfico de alta qualidade - foi necessário empreender uma verdadeira tour de force. "A edição deste livro representava um desafio imenso. Queríamos transmitir para o leitor o 'clima' de cada década, apresentando não apenas fatos relevantes, mas também curiosidades. É claro que seria impossível abranger todos os eventos, mas conseguimos um panorama bastante rico e diversificado", diz Maurício Villela, coordenador do Cedoc.

História em décadas - Após cumprir o desafio de pinçar os acontecimentos que iriam estampar as páginas do livro, era o momento de colocar o texto em mãos confiáveis. Os dez capítulos, um por década, são da lavra do jornalista e escritor Carlos Ribeiro. "Escrever sobre os principais acontecimentos do mundo, da Bahia e do Brasil, pela ótica do jornal, é, talvez, a melhor forma de homenageá-lo", orgulha-se.

Ao fundador Ernesto Simões Filho foi dedicado um capítulo exclusivo, assinado pelo acadêmico e professor Edivaldo Boaventura. "Quero chamar a atenção para seu lado inovador. Dr. Simões é muito conhecido por seu lado jornalístico e político, mas ele também foi um grande empreendedor", destaca o ex-diretor geral de A TARDE.

Incentivo à cultura - Um Século de Jornalismo na Bahia: 1912-2012 conta com patrocínio da Ferbasa (Companhia de Ferro Ligas da Bahia).

"O livro é um complemento da exposição e queremos que fique como um registro. A expectativa é a melhor possível porque este projeto sedimenta nossa parceria com o Grupo A TARDE", lembra Andre Brasileiro, diretor da Rede Educare, proponente do projeto junto às leis de incentivo à cultura.

adblock ativo