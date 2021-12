Livro com poemas de Leminski obriga mercado a se repensar

A poesia de Paulo Leminski (1944-1989), 23 anos após sua morte, ainda impressiona tanto quanto o sucesso do livro Toda Poesia, lançado pela editora Companhia das Letras. A reunião de todos os livros de poemas do curitibano, totalizando 600, foi lançada há dois meses. Da tiragem inicial de 5 mil exemplares — que pode ser considerada alta para o gênero —, a obra já atingiu 25 mil exemplares, em quatro felizes reimpressões.

O feito fabuloso obriga o mercado a se repensar. E o marketing, obviamente. Em algumas livrarias, há vendedores que até argumentam que se trata do livro que superou 50 Tons de Cinza, de E. L. James. Mas qualquer aproximação com a autora britânica termina aí.

A ensaísta Leyla Perrone-Moisés, por sinal, já disse a respeito de Leminski, ainda em 1983: "Suas gotas de poesia são colírio para nossos olhos poluídos".

Nos versos breves, aparentados aos hai-kais, estavam concentrados um saber e uma força como se ele escrevesse poesias-relâmpago. Professor de judô, redator publicitário, professor de redação e de história em cursinhos de pré-vestibular, herdeiro do modernismo, do concretismo ou da poesia marginal, letrista e ficcionista, nada o definia. Por que escrevia? Ele mesmo respondeu. (Leia ao lado).

Escritor potente, ele fazia sua autocrítica ao intitular o livro que o tornou conhecido nacionalmente, em 1983, de Caprichos e Relaxos, publicado pela Brasiliense.

Na lista - O sucesso da edição da poesia completa, reunindo seis livros e poemas dispersos, surpreendeu até mesmo a editora do livro, Sofia Mariutti: "Acho que ninguém imaginava entrar na lista de best-sellers". Embora o poeta tenha sido muito vendido quando era vivo, a editora considera que ele já colocava em questão a máxima do mercado editorial de que poesia não vende.

"Ele já era um best-seller quando foi publicado na Brasiliense. Antigamente, emplacar um livro era mais fácil, não haviam tantos livros nem editoras no mercado que, hoje, é muito competitivo", diz Sofia.

Ela levou nove meses para dar uma unidade às edições antigas do poeta, todas muito diferentes entre si e já esgotadas. "Leminski era muito inventivo e fez muitos projetos com pessoas diferentes. A gente deu um jeito de recolher a poesia que estava espalhada para caber no livro. Foi um desafio enorme porque queríamos que fosse um livro barato e acessível para o público jovem", afirma Sofia.

Mas a edição preservou no apêndice textos de Haroldo de Campos, Caetano Veloso e Wilson Bueno dos livros originais. Há, ainda, uma apresentação de Alice Ruiz (que foi casada com Leminski) e um texto inédito de José Miguel Wisnik sobre o Leminski "cancionista".

Para o poeta e (também) letrista Capinan, autor de clássicos como Soy Loco por Ti America e Ponteio — e que não faz distinção entre poesia e letra de música — Leminski foi um poeta excelente, que não se trancou num gabinete e foi às ruas.

"Era um poeta que corria risco na linguagem e na vida", considera. Por isso, para além das classificações enganosas, prefere qualificá-lo como um poeta contemporâneo na linguagem e na abordagem do mundo. "Ele abandonou os cânones da poesia embora os conheça".

Reconhecido - O sucesso de vendas do livro não é surpresa para Capinan. "Leminski é um poeta já consagrado e reconhecido como um padrão especial de poesia há muito tempo e tem seguidores". E o argumento de que poesia não vende, na opinião dele, é um mito.

"É preciso distinguir aquilo que chega, vende e faz um boom daquilo que se compra todo dia. Um exemplo da música é João Gilberto: ele vende todos os dias, mas não é um boom. Isso rola em relação a alguns poetas também".

Na esteira do fenômeno da poesia de Leminski, a Companhia das Letras avalia publicar a sua obra em prosa, como Catatau e Agora é que São Elas. Ele também biografou personagens inusitados, como Trotsky, Bashô, Cruz e Sousa e Jesus. Vidas espetaculares, aliás, como a do próprio Leminski.

