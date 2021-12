Livro celebra centenário de Nelson Rodrigues

No centenário de nascimento do escritor Nelson Rodrigues, que se comemora nesta quinta-feira, a editora Nova Fronteira anuncia o lançamento de "Brasil em Campo", obra que, com organização de Sonia Rodrigues, filha do autor, reúne textos - muitos deles inéditos em livro - relacionados ao futebol.

Na crônica de abertura, Nelson afirma que, no Brasil, é o futebol que faz o papel da ficção. Até agosto de 2013, a Nova Fronteira recolocará nas livrarias, em novas edições, a obra completa de Nelson Rodrigues.

Os primeiros relançamentos são as crônicas de "A Vida Como Ela É" e as peças "Vestido de Noiva", "A Mulher Sem Pecado", "Valsa n.º 6", "Doroteia" e "Anjo Negro". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

