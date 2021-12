Livro Bahia de Todos os Santos será tema de curso

"Vem e serei teu cicerone", diz Jorge Amado a quem abre Bahia de Todos os Santos. Mais do que um convite a acompanhar seu guia de ruas e mistérios de Salvador, o escritor partilha o encantamento que seus olhos veem e sua alma sente na cidade e em seus personagens.

A obra, que completa 70 anos de publicação em 2015, é destaque no Curso Jorge Amado 2015 - V Colóquio de Literatura Brasileira, que será promovido pela Fundação Casa de Jorge Amado e pela Academia de Letras da Bahia (ALB), de 11 a 14 de agosto.

"O livro é tão complexo, plural e denso. Ao mesmo tempo em que Jorge Amado fala do casario, fala de pessoas importantes e de anônimos. Fala de quase tudo que acontece aqui, de forma meio desarrumada", afirma Myriam Fraga, diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado e vice-presidente da ALB.

Para Jaques Salah, professor da Universidade Federal da Bahia, o livro tem características únicas que a distinguem das mais de 30 publicações do baiano.

"Em grande parte é uma autobiografia, porque fala muito dele e dos sentimentos dele em relação à cidade. É um guia, mas até certo ponto não é. Há partes poéticas, dramáticas. Poderia ser considerado também como um romance e não é um romance. Na verdade, não se pode classificar esse livro, é muito original dentro da obra de Jorge", diz Salah, cuja tese de doutorado analisou dez romances do ciclo urbano do autor.

A cidade da Bahia

A primeira edição do livro foi escrita em 1944, dois anos depois da volta de Jorge Amado do exílio na Argentina e no Uruguai.

"Quem guarda os caminhos da cidade do Salvador da Bahia é Exu, orixá dos mais importantes na liturgia dos candomblés", avisa já no primeiro verbete do livro, que só poderia ser escrito por quem de fato se entrega à cidade, suas festas populares, religiões, ruas, praias e saveiros.

E completa o serviço: "É aconselhável que o viajante, ao pretender ingerir bebida alcóolica, destine o primeiro trago a Exu, derramando-o discretamente no chão. Assim ficará sob sua guarda e proteção e todos os caminhos se abrirão para lhe dar passagem".

No momento da primeira edição, Amado encontrava-se muito envolvido com a política e causas como a libertação de Luís Carlos Prestes. Com o tempo, tanto ele quanto a cidade se modificaram, o que pôde ser visto nas oito atualizações que a obra teve até 1986.

"Jorge Amado costumava contar que jamais relia um livro seu depois de publicado. A exceção a essa regra foi precisamente o livro Bahia de Todos os Santos. Sendo uma obra de referência, era necessário ampliá-la ao passar do tempo, acrescentar a ela novos elementos, novos personagens, novas emoções, inserir as profundas mudanças por que passava a cidade", explica a filha Paloma, no posfácio da edição mais recente, lançada em 2012 pela Companhia das Letras (R$ 54).

Belezas e misérias

Apesar de falar como ninguém das belezas e mistérios da cidade, Jorge Amado não perdia de vista as misérias e dores do povo. "Salvador representa para ele um sem número de cidades, onde existem dois aspectos indissociáveis: a cidade da aventura, dos capitães da areia, dos sonhos e do surreal, e a cidade pobre, miserável. Ele não consegue separar, mas tem uma visão humanista que acha que tudo isso será resolvido mais tarde", analisa o francês Jaques Salah, certamente um dos baianos de espírito que Amado define tão bem no livro.

"O sonho dele é que essa cidade não desaparecesse, mas infelizmente há o progresso. Esse livro de Jorge é um monumento, é principalmente um guia de uma cidade que continua existindo mesmo se ela desapareceu", conclui Salah.

